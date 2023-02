'क्यों किसी को' गाकर कबाड़ खरीदता है शख्स, गजब का है आवाज, सुनकर हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

Kyo Kisi Ko Song Sung Kabadiwala: सोशल मीडिया पर अक्सर गाना गाते हुए किसी चीज को बेचते या खरीदते हुए वीडियो देखने को मिल जाता है. इस तरह के वीडियो लोगों का मनोरंजन तो करता है साथ ही पुरानी यादें भी ताजा कर देता है. तेरे नाम फिल्म का सॉन्ग ‘क्यों किसी को’ के रिलीज होने के दो दशक बाद भी लोगों के बीच इसका क्रेज खत्म नहीं हुआ है. आज भी लोग इस गाने को गुनगुनाते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स Kyo Kisi Ko सॉन्ग गाकर कबाड़ खरीद रहा है. इस वीडियो को फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक ने शेयर किया है. इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

सतीश कौशिक ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ’20 साल बाद भी तेरे नाम के गाने की पॉपुलैरिटी क्या जब की है. इस फिल्म पर गर्व है.’ शेयर किए गए इस वीडियो में एक कबाड़वाला माइक को पकड़े हुए और एक सुरीली आवाज में Kyo Kisi Ko गाते हुए दिखाया गया है, और इनका आवाज सुनकर आप पुरानी यादों में खो जाएंगे. इस गाने को समीर ने लिखा, हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध और उदित नारायण ने गाया था.

What a public adulation of the song from Tere Naam even after 20 years . Proud of this film pic.twitter.com/TkLnKaQJWe

— satish kaushik (@satishkaushik2) February 8, 2023