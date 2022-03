Video : फिटनेस फ्रीक मालिक का ट्रेनर बना कंगारू, जमकर कराई एक्सरसाइज़ !

इंसानों को लगता है कि वो धरती से सबसे समझदार जीव हैं. बाकी सब तो बेजुबान है और समझ में भी उनके आगे कहां टिकने वाले हैं ? उन्हें क्या पता इंसानों की ज़रूरत और उनके काम. मगर एक तस्वीर ऐसी आई जिसने बता दिया कि जानवरों को भी सब पता है. जीने की ज़रूरत, सेहत का महत्व और तो और बॉडी बनाने के फंडे भी.

ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक पीली टीशर्ट पहने एक शख्स अपनी पुश-अप करता दिख रहा है तभी एक कंगारु आकर उसकी मदद करने लगा. ये खेल बड़ी देर तक चलता रहा. जिसे देख कर वीडियो बनाने वाले लोग भी हंस रहे थे. 28 सेकेंड का ये वीडियो उड़ीसा के IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा पर्शनल ट्रेनर (Personal trainer).जिसे यूज़र्स ने खूब पसंद किया.

जब कंगारू बन गया ‘Personal trainer’

एक कंगारू अपने मालिक की बॉडी और फिटनेस को लेकर इतनी गंभीर है कि पूछिए मत. अपनी उछलकूद छोड़कर बेबी कंगारु उस शख्स के पीछे पड़ गया जो एक्सरसाइज़ में मशगूल थे. वो तो अपनी वर्जिश कर ही रहे थे मगर लगता है कि बेबी कंगारु को उनकी मेहनत में कमी नज़र आ रही थी तभी तो वो खुद उनके पास आकर खड़ा हो गया और उनकी एक-एक पुश-अप काउंट कर रहा था. और कहीं वो सुस्ताने न लग जाए लिहाज़ा सिर ऊपर करते ही वो उन्हें अपने हाथों से नीचे दबाने लग जाता. ये खेल काफी देर तक चलता रहा और देखने वाले इसका मज़ा लेते रहे.

Personal trainer😊😊

( via koborin ) pic.twitter.com/UF5CTkLdnV — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 5, 2022

बेबी कंगारू ने करवा दी जमकर कसरत

बेबी कंगारू तब तक उनकी गर्दन पर हाथ रखे रहा जब तक वो कसरत करते रहे. वो अपने हाथों से उनकी प्रेशर दे कर नीचे झुका देता था. जैसे ही शख्स ने उठने की कोशिश की कंगारू को लगा कि वो अब पुशअप्स छोड़कर उठने वाले हैं लिहाज़ा वो अपने अंदाज़ में उछलते हुए उनके पास पहुंचा और पूरी ताकत से फिर से नीचे की तरफ खींचकर ज़मीन पर ला दिया. इस वीडियो में कंगारु प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर की तरह मामले को गंभीरता से लेने लगा (Kangaroo Proper started taking the matter seriously like a professional trainer). जबकि शख्स अब शायद थक चुका था या उसका सेशन खत्म हो गया था. वीडियो कहां का है ये तो नहीं पता मगर कंगारू को देखकर लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके का होगा. दो दिन के अंदर ट्विटर पर इस वीडियो को अब तक 33 हज़ार बार देखा गया जबकि 2800 लोगों ने इसे लाइक किया.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG Video, Viral video