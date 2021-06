कर्नाटक: बीमार बेटे की दवा के लिए मजदूर पिता ने तय किया 300 किमी का सफर, तपती धूप में चलाई साइकिल

बेंगलुरु. कोरोना वायरस की वजह से पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन के दौरान हमारे सामने प्रवासी मजदूरों से जुड़ी कई ऐसी कहानियां आई थीं, जिसने हमारी आंखों को नम कर दिया था. दरअसल लॉकडाउन ने शहरों में सारी गतिविधियों को ठप कर दिया था और इसीलिए दूर-दराज के गांवों से कमाने के लिए शहरों में आए मजदूरों को मजबूरी में अपने घर के लिए पलायन करना पड़ा.

आपको याद होगा कि कैसे एक लड़की ने अपने पिता को साईकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किमी का सफर तय किया था. अब कोरोना की दूसरी लहर में भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक मजदूर पिता ने अपने बेटे की दवा के लिए साइकिल से 300 किमी की दूरी नाप दी.

कर्नाटक के मैसूर में स्थित कोप्पालु गांव के रहने वाले 45 साल के एक व्यक्ति आनंद ने अपने बेटे की दवा की खातिर बेंगलुरु पहुंचने के लिए साइकिल से 300 किमी का सफर तय किया. उन्होंने कहा, 'मैंने अपने बेटे की दवाओं के लिए यहां कहा, लेकिन ये दवा कहीं नहीं मिली. वह एक दिन के लिए भी दवा लेना नहीं छोड़ सकता. मैं बेंगलुरु गया और मुझे इसमें तीन दिन लगे.' आपको बता दें कि कर्नाटक में फिलहाल सात जून तक लॉकडाउन लगा है.

Karnataka: A 45-year-old Anand, a resident of Koppalu village in Mysore cycles 300 km to Bengaluru to bring his son's medicine