बार बार हार कर भी करती रही कोशिश, आखिर में मिली सफलता तो खुशी से चीखने लगी बच्ची

किसी ने सच ही कहा है ‘कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती’. और इसके उदाहरण आपको न जाने कितने ही मिल जाएंगे. जहां बार बार की नाकामी से मायूस होने की बजाय कोशिश करते रहने से सफलता जरूर मिलती है. लगातार प्रयास से मंजिल आसान हो जाती है. अगर इसका सबक सीखना है तो उस बच्ची का वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसने नन्ही उम्र में इस बात को बखूबी समझा. और बार बार गिरकर उठने की कोशिश करती रही.

ट्विटर के @ValaAfshar पर शेयर एक वीडियो में बच्ची उछल उछल कर छोटे से स्टूल पर चढ़ने की कोशिश करती दिखी. वो बार बार की कोशिश के बाद भी हार जाती थी, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी और कोशिश करती रहीं. फिर जब आखिर में सफलता मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा. वीडियो को 1.2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

बार-बार गिरकर नहीं मानी हार, फिर कामयाबी ने चूमे कदम

वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बार बार सामने रखी एक स्टूल पर उछालकर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. लेकिन उछलकर उस स्कूल की उचाई को पार पाना बच्ची के लिए आसान नहीं था. लेकिन फिर भी वो कोशिश करती रहीं गिरकर बार बार उठती रही. वीडियो में आगे दिखाया गया कि एक और शख्स वहाँ पर मौजूद था जो शायद बच्ची का पिता या फिर ट्रेनर हो सकता है. जो बच्ची को बार बार गिरते देख भी ना तो उसे रोकता है न उठाता है. बल्कि कोशिश करते रहने के लिए उसे छोड़ देता है. और आखिर में जो नतीजा आता है वो बेहतरीन था. कई बार की नाकाम कोशिश के बाद आखिर में बच्ची उछलकर उस टेबल पर चढ़कर खड़ी होने में कामयाब हो जाती है, जिसके लिए वो काफी देर से संघर्ष कर रही थी.

surround yourself with people who inspire you to stretch higher and get better pic.twitter.com/QjDnsHliZv

— Vala Afshar (@ValaAfshar) October 4, 2022