किंग चार्ल्स की साइन की हुई पेंटिंग 10 लाख रुपये में बिकी, अनुमान से 10 गुना ज्यादा रेट

लंदन. किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा साइन की हुई एक पेंटिंग 5,737.50 पाउंड यानी करीब 5 लाख 35 हजार में बिकी है. कहा जा रहा है कि ये पैसे अनुमान से 10 गुना ज्यादा हैं. वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता हामिश विल्सन ने सीएनएन से बात करते हुए कहा, ‘एक नीलामीकर्ता के रूप में मेरे समय में, मैंने नीलामी से पहले इतनी अधिक कमीशन बोलियां कभी नहीं देखीं. मुझे लगता है इससे इसकी अहमितय का पता चलता है. नीलामी को बोनहम्स वेबसाइट पर लाइव-स्ट्रीम किया गया था. विल्सन ने कहा, “इस आकर्षक प्रिंट ने पेंटिंग के लिए राजा के जुनून और स्कॉटलैंड के प्रति उनके गहरे स्नेह को जोड़ा.”

ट्विटर पर इसकी तस्वीर शेयर की गई है. इसके कैप्शन में लिखा था, किंग चार्ल्स III की एक पेंटिंग की एक प्रिंट नीलामी के लिए तैयार है! ये स्कॉटलैंड में बाल्मोरल कैसल को दर्शाता है. किंग, तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसे 2001 में चित्रित किया था.’ऐसा माना जा रहा है कि यह किसी शासक का पहला प्रिंट है जिसे नीलाम किया जा रहा है. साथ ही, इसके साथ राजा के मूल हस्ताक्षर भी हैं.

A print of a painting by King Charles III is up for auction! It shows Balmoral Castle in Scotland. The King, then Prince of Wales, painted it in 2001. pic.twitter.com/KV37iLLxtF

— Royal Watcher (@WindsorDynasty) October 19, 2022