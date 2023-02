OMG:पूंछ पर खड़ा हो गया किंग कोबरा, IFS ने शेयर किया वीडियो, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

चाहे उनका आकार या नस्ल कुछ भी हो, सांप दुनिया के सबसे डरावने जीवों में से एक होते हैं. किंग कोबरा को तो धरती के सबसे खतरनाक सांप में से एक माना जाता है. कोबरा के सामने आने पर ही कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है. अब एक वीडियो सामने आया है कि जिसमें एक सांप अपनी पूंछ के बल पर इंसानों की तरह खड़ा हो गया. इसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि 10 से 12 फ‍िट लंबा यह सांप कैसे अपनी पूंछ पर खड़ा हो गया. ऐसा लग रहा कि वह इंसानों की तरह किसी को देख रहा है. सांप ने इस दौरान किसी भी अन्य चीज का कोई सहारा नहीं लिया है जिसे देख लोग हैरान रह गए हैं. सुशांत नंदा ने कैप्‍शन में लिखा, किंग कोबरा सचमुच खड़े हो सकते हैं. यहां तक कि किसी शख्‍स को पूरा अपनी आंखों से देख सकें. जब भी उनकी किसी से टक्‍कर होती है तो वे अपने शरीर का एक तिहाई हिस्‍सा जमीन से ऊपर उठा सकते हैं.

The king cobra can literally “stand up” and look at a full-grown person in the eye. When confronted, they can lift up to a third of its body off the ground. pic.twitter.com/g93Iw2WzRo

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 27, 2023