आपने इंसानों की सर्जरी होते हुए देखी है. मगर कर्नाटक के मंगलुरु में एक अनोखा ऑपरेशन हुआ. यहां इंसानों की तरह दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक किंग कोबरा की सर्जरी की गई. जिस कोबरा को देखकर किसी किसी भी सांसें अटक जाएं, वही अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन मंगलुरु में पशु च‍िकित्‍सकों की एक टीम ने सफल सर्जरी की और उसकी जान बचा ली. ट्विटर पर इसका वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है.

कर्नाटक के डिपार्टमेंट ऑफ एन‍िमल हसबैंड्री ने ट्विटर पर ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया है. दरअसल, एक घर में कोबरा नजर आया था. पर‍िवार ने 2 दिन उस पर नजर रखी, जब वह नहीं हटा तो स्‍नेक कैचर किरण को बुलाया. उसने एक बिल में इस कोबरा को देखा था. उसे लगा कि शायद यह घायल हो गया है, क्‍योंकि बीते 2 दिन से यह एक ही जगह पर बैठा हुआ था और कहीं जा नहीं पा रहा था. आमतौर पर कोबरा कहीं एक जगह नहीं टिकता. उन्‍होंने निकाला तो सांप के शरीर पर दो जगह जहरीला घाव था. उन्‍होंने इसकी सफाई और टांके लगाने की जरूरत महसूस की. वह अस्‍पताल लेकर गए.

On 11-06-2023 A cobra was presented with a history of obstruction in GIT at Mangalore, Dakshina Kannada district. which was surgically removed by Dr. Yashaswi Naravi.#Dakshinakannada #surgery pic.twitter.com/BvhEnmMPPL

— Dept of Animal Husbandry and Veterinary services (@AHVS_Karnataka) June 11, 2023