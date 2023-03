किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है. अगर वह सामने आ जाए तो अच्‍छे-अच्‍छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं. क्‍योंकि एक बार अगर ये डंस ले तो कुछ ही मिनट में काम तमाम. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. इसमें एक शख्‍स किंग कोबरा को पानी से नहलाता दिख रहा है. बिल्‍कुल बेखौफ और निडर होकर उसे छू रहा है, जबक‍ि कोबरा एक बच्‍चे की नजर आ रहा.

टि्वटर पर @TansuYegen एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. इसे भारत के ही किसी गांव का बताया जा रहा है. क्‍ल‍िप में आप देख सकते हैं कि करीब 8 फुट लंबा सांप दरवाजे पर खड़ा है. एक शख्‍स बाल्‍टी में पानी लेकर उसे नहलाता है. सांप बिल्‍कुल बच्‍चे की तरह खड़ा होकर नहाता दिख रहा. वह फन उठाए आराम से खड़ा है. कुछ देर बाद यह शख्‍स उसके फन को छूता भी नजर आता है लेकिन सांप बिल्‍कुल भी फुफकार नहीं मारता.

A man in India shows kindness to a king cobra by cooling it off on a hot sunny day. pic.twitter.com/WckNvnZN2V

