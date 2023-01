सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियोज सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाते हैं. जिनमें अक्सर पालतू या जंगली जानवरों की शरारते शामिल होती हैं. लेकिन जब समंदर के राजा की बात हो तो कहने ही क्‍या. इंटरनेट पर ऐसे वीडियोज की भरमार है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इसमें समंदर के शेर Sea lion को सन बाथ लेते हुए देखा जा सकता है.

सीढ़ियों के सहारे स्‍वीमिंग पूल तक

@Gabriele_Corno एकाउंट से ट्विटर पर शेयर इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा कि कैसे एक Sea lion समुद्र में खड़े क्रूज पर सीढ़ियों के सहारे चढ़ता है और फ‍िर आसानी से स्‍वीमिंग पूल में पहुंच जाता है. जहां वह आराम से स्‍वीमिंग करता है. इसके थोड़ी देर बाद वह स्‍वीमिंग पूल से निकलकर कुर्सियों की ओर बढ़ता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां कुर्सी पर एक आदमी सनबाथ ले रहा है. पर उसकी परवाह किए बिना Sea lion उसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता और वह शख्‍स वहां से भाग खड़ा होता है.

Sea Lion Comes on Land, Swims in Pool and Steals Man’s Chair …

( wait for it )

© ViralHog pic.twitter.com/7JqGwYD1So

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) January 22, 2023