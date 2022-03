30 साल की उम्र में नानी बन गई महिला ! 14 साल की उम्र में मां बन गई बेटी ...

आमतौर पर महिलाएं 25-30 साल की उम्र में बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन ब्रिटेन की एक महिला 30 साल की उम्र में नानी (Woman Becomes Grandmother at 30) बन गई. केली हीले नाम की महिला की टीनएजर बेटी ने स्कूल जाने की उम्र में ही अपनी पहली संतान को जन्म दे दिया. साल 2018 में नानी बन चुकी केली ने अपनी 14 साल (14 Year Old Girl Becomes Mother) की बेटी के मां बनने की कहानी जब बताई तो हर कोई चौंक गया.

The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक केली की बेटी की उम्र उस वक्त महज 14 साल थी, जब उन्हें पता चला कि वो प्रेगनेंट है. हालांकि केली को कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे इतनी छोटी सी उम्र में मां बन जाएगी, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करके बेटी का सपोर्ट किया.

पिता के साथ रहती थी बेटी

केली की बेटी स्काई उनके साथ नहीं रहती थी. वो साल 2018 में अपने पिता और सौतेली मां के साथ वेस्ट लंदन के क्राफोर्ड में रहा करती थी. इसी बीच उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला. जब डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो फीट की उम्र 36 हफ्ते हो चुकी थी. ऐसे में डॉक्टरों ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया. खुद स्काई ने भी जब पेट में पल रहे बेटे की दिल की धड़कन सुनी तो उसने मन बदल लिया. फिर स्काई ने अपनी मां से संपर्क किया और उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया.

केली की बेटी स्काई अपने बेटे के साथ.

नानी बनकर खुश हैं केली

जब केली को अपनी बेटी की प्रेगनेंसी का पता चला तो उन्होंने चीखने-चिल्लाने के बजाय उसका सहयोग किया क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं था. अब उनका नाती 3 साल का हो चुका है और वो नानी बनकर काफी अच्छा महसूस करती हैं. उनके दोस्तों को भी ये काफी मज़ेदार लगता है. हालांकि केली की मां परनानी बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं क्योंकि उनकी उम्र अभी 50 साल भी नहीं है. इससे पहले ब्रिटेन की ही रहने वाली गेमा स्किनर सबसे कम उम्र की नानी बन चुकी हैं, उनकी उम्र 33 साल है. अब ये खिताब केली हेली के पास है जो 30 की उम्र में 5 बच्चों की मां और एक नाती की नानी हैं.

