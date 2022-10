कोटा: होस्टल में पंखे के नीचे लगाया लोहे का जाल, बेहद हैरान करने वाली है वजह

Viral Photo: राजस्थान के कोटा शहर को भला कौन नहीं जानता. पिछले दो दशकों में ये शहर इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का हब बन गया है. हर साल लाखों की संख्या में बच्चे यहां एडमिशन लेने के लिए पहुंचते हैं. शहर के हर कोने में आपको यहां बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, होस्टल और खाने के मेस दिख जाएंगे. लोग इस शहर को इंजीनियरिंग और मेडिकल की फैक्ट्री भी मानते हैं. बड़ी संख्या में यहां पढ़ने वाले बच्चों को देश के नामी कॉलेज में एडमिशन मिलता है. लेकिन इस शहर का एक काल सच भी है. जो आपको हिला कर रख देगा. हर साल यहां दर्जनों बच्चें पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या भी करते हैं.

इन दिनों कोटा के एक होस्टल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो को लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. सबसे पहले आपतो बता दें कि इस फोटो में आखिर है क्या. दरअसल तस्वीर में छत की सीलिंग से एक पंखा लटका है, जिसके ठीक नीचे लोहे का जाल लगा है. ज़ाहिर है इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे होंगे.

At a student hostel in Kota. Guess the reason? pic.twitter.com/WTSJloowKD

ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर में हॉस्टल के अधिकारियों ने लोहे की ग्रिल के पीछे लगे सीलिंग फैन को सील कर दिया है. दरअसल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे आत्महत्या की संभावनाएं कम हो जाएंगी. हालांकि, सोशल मीडिया यूज़र इस तकनीक से प्रभावित नहीं हुए. कुछ ने इसे निराशाजनक भी कहा और दूसरों ने इसका मजाक बनाना बंद करने को कहा. कई लोगों ने लिखा कि अगर इरादा आत्महत्या की रोकथाम है तो यह शायद सबसे खराब समाधान है.

Won’t they simply tie around the bracket.

That’ll also work the same except the institute won’t need to buy a new fan.

— Ankit Sahu (@AnkitSa38299281) October 3, 2022