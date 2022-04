'बिशाल मेरी शादी है 26 अप्रैल को, भगा के ले जाना', 10 रुपये के नोट पर कुसुम का लव लेटर वायरल

Love Letter on 10 Rs Note : दुनिया में तरह-तरह के लोग हैं और उनकी अलग-अलग तरकीबें. आपको 10 रुपये के नोट पर धड़ल्ले से वायरल हुआ ‘सोनम गुप्ता बेवफा है’ वाला मैसेज तो याद ही होगा, अब एक बार फिर 10 रुपये का नोट (Love Letter on Currency) एक और नाकाम प्रेम कहानी का गवाह बना है. इस बार मैसेज कुसुम (Kusum Love Letter) नाम की लड़की ने लिखा है अपने ब्वॉयफ्रेंड ‘बिशाल’ (Vishal Meri Shadi Hai 26 April Ko) के लिए.

ट्विटर (Viral On Twitter) पर जमकर वायरल (Viral On Social Media) हो रहे इस नोट पर अपने प्रेमी को लड़की की तरफ से मैसेज दिया गया है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और वो आए और उसे अपने साथ भगाकर ले जाए. लोगों के साथ ट्विटर पर जैसे ही ये नोट लगा, उन्होंने इस पर मज़ेदार प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. अब कुसुम-बिशाल मिल पाए या नहीं मिल पाए, ये तो नहीं पता लेकिन लोगों का खुराफाती दिमाग खूब चला.

छोटी सी प्रेम कहानी नोट पर

जो 10 रुपये का नोट वायरल हो रहा है, उस पर लिखा गया है -‘बिशाल, मेरी शादी 26 अप्रैल को है. मुझे भगा के ले जाना. मैं तुम्हें प्यार करती हूं. तुम्हारी कुसुम.’ इस नोट को @vipul2777 नाम के यूज़र ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा – ‘ट्विटर अपनी ताकत दिखाओ. 26 अप्रैल के पहले कुसुम का ये मैसेज विशाल तक पहुंचना है. दो प्यार करने वाले को मिलाना है. कृपया ये अपने जानने वाले सभी विशाल नाम के लड़कों को टैग करो. ‘

Twitter show your power… 26th April ke Pehle kusum ka Yeh message vishal tak pahuchana hai.. Doh pyaar karne wale ko milana hai.. Please amplify n tag all vishal you know.. pic.twitter.com/NFbJP7DiUK

लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

जैसे ही नोट ट्विटर पर आया, लोगों ने मज़ेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूज़र ने लिखा – पता चला 26 अप्रैल को 10 विशाल पहुंच गए कुसुम को भगाने.

वहीं कुछ लोगों ने विशाल और बिशाल नाम के फर्क पर भी कमेंट किए क्योंकि नोट पर बिशाल लिखा हुआ है.

What if all Vishals /Bishals reach on time ?Who will Kusum run with?

— Shikha Kapoor Rajpal (@Shiks33075327) April 18, 2022