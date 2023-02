14 कुत्तों ने मिलकर किया अद्भुत कोंगा डांस, बना डाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें अमेंजिंग वीडियो

14 Dogs Set Guinness World Record: जर्मन नागरिक ने अपने कुत्तों को कोंगा कैसे करना है, यह सिखाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वोल्फगैंग लॉनबर्गर और उनके कुत्तों के झुंड ने 2020 में उनकी बेटी एलेक्सा लॉनबर्गर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कोंगा एक लैटिन अमेरिकी डांस है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के पीछे एक सीरीज बनाने के लिए खड़ा होता है.

रिकॉर्ड हासिल करने के लिए वोल्फगैंग और उसके कुत्ते- एम्मा, फिलौ, फिन, साइमन, सूसी, माया, उल्फ, स्पेक, बीबी, केटी, जेनिफर, एल्विस, चार्ली और कैथी ने गिनीज निर्णायक के सामने एक कोंगा लाइन बनाई. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वोल्फगैंग को कुत्तों को एक कोंगा बनाने का निर्देश देते हुए दिखाया गया है.

New record: Most dogs in a conga line – 14 by Wolfgang Lauenburger (Germany)

Wolfgang guided Emma, Filou, Fin, Simon, Susy, Maya, Ulf, Speck, Bibi, Katie, Jennifer, Elvis, Charly and Cathy in the long line 🐶 pic.twitter.com/AL6D3vGG5j

— Guinness World Records (@GWR) January 31, 2023