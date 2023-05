कुत्ते को मिली मानद डिप्लोमा की उपाधि, वजह जानकर हो जाएंगे गदगद, वायरल हुआ Video

कुत्‍तों के एक से एक कारनामे दुनिया में सुनने को मिले हैं, जो हमें खुशियों से भर देते हैं. लेकिन क्‍या आपने कभी किसी कुत्‍ते को डिग्री लेते हुए देखा है. अगर नहीं तो आज देख लीजिए. अमेरिका में एक कुत्‍ते को डिप्‍लोमा की डिग्री दी गई है, और वह भी प्रत‍िष्ठित कॉलेज ने यह सम्‍मान दिया है. वजह आप भी जानेंगे तो गदगद हो जाएंगे.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, न्‍यू जर्सी में लैब्राडोर-गोल्डन रिट्रीवर नस्ल के कुत्ते को मानद डिप्लोमा की उपाधि दी गई है. 6 साल की उम्र वाले इस कुत्ते का नाम जस्टिन है. एक समारोह के दौरान उसे यह सम्‍मान दिया गया. दरअसल, जस्टिन की मालक‍िन ग्रेस मार‍ियानी भी इसी कॉलेज से पढ़ीं. उन्‍हें विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन की डिग्री से नवाजा गया. उनके साथ ही उनके कुत्‍ते को डिप्‍लामा दिया गया, क्‍योंकि यह कुत्‍ता हर समय उनके साथ रहता था. दरअसल, मार‍ियानी व्‍हीलचेयर से चलती हैं, तो उनकी मदद के लिए जस्‍ट‍िन हर पल उनके साथ साए की तरह रहता है. विश्वविद्यालय ने माना कि इस तरह जस्‍टनि ने भी मार‍ियानी की तरह पढ़ाई पूरी की.

Seton Hall President Joseph E. Nyre, Ph.D. presents Justin, the service dog for Grace Mariani, of Mahwah, NJ, with a diploma for attending all of Grace’s classes at Seton Hall. pic.twitter.com/sZgHD5Fs3X

— Seton Hall (@SetonHall) May 23, 2023