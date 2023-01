Belly Dance पर लड़के ने किया हैरतअंगेज मूव्स, वीडियो देख लोग हुए हैरान, देखें Viral Video

Ladke ka Belly Dance Video: बेली डांस (Belly Dance) एक ऐसी मध्य पूर्वी कला है, जिसपर हर कोई थिरकना चाहता है, लेकिन इसका डांस स्टेप्स थोड़ा कठिन होता है. बेली डांस ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं. लेकिन हाल के वर्षों में दुनिया भर के लोगों के बीच बेली डांस (Belly Dance) काफी लोकप्रिय है. यह सबसे कठिन डांस रूपों में से एक है जो देखने में बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसे देख कर आप भी कहेंगे, वाह क्या नजारा है. इसमें बेली डांस करते हुए एक लड़का के हैरतअंगेज मूव्स को दिखाया गया है.

ट्विटर कावेरी नाम की एक यूजर ने सिंपल और सटीक कैप्शन के साथ वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, “वह इसमें बहुत अच्छा है!” वीडियो की शुरुआत में डांसर छत पर खड़ी दिखाई देता है. इसके बाद वह अपना अद्भुत स्किल दिखाना शुरू कर देता है. वीडियो कुछ दिन पहले शेयर किया गया था. पोस्ट किए जाने के बाद से क्लिप को 1.2 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और इसकी गिनती जारी है. साथ ही, इसे लगभग 1,400 लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तरह-तरह के कमेंट भी किए हैं.

He is so bloody good at it! pic.twitter.com/fxNbzl4AKE

— Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) January 18, 2023