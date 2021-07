Shocking: 6 बच्चों की मां की कैंसर से मौत, कुछ समय पहले ही डॉक्टर्स ने कहा था- ठीक हो गई है बीमारी

किसी के लिए जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते है. कई बार लोगों को खुल कर जीने का मौका भी नहीं मिल पाता और वो मौत (Death) के आगोश में समा जाते हैं. दरअसल, इंग्लैंड के लंकाशायर (Lancashire in England) की 37 वर्षीय विक्टोरिया आयरेस (Victoria Ayres) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, जिस तरह से वो कैंसर से अपनी जंग हार (Lost battle against cancer) गईं, वो कहानी किसी की भी आखें नम कर देगी.आपको बता दें कि एक खूबसूरत और मजाकिया सिंगल मदर विक्टोरिया (Beautiful and funny single mother) को साल 2019 में पता चला कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर (Cervical cancer) है, जिसके बाद प्रेस्टन रॉयल अस्पताल (Preston Royal Hospital) में उन्हें अपना इलाज कराना पड़ा था. जानकारी के मुताबिक उनके जिंदा बचने के 30 से 50 प्रतिशत चांसेस होने के बावजूद उन्हें पिछले साल अप्रैल में कैंसर फ्री (Cancer free) घोषित कर दिया गया. आपको बता दें कि इसके 11 महीने बाद उन्हें बताया गया कि उनका कैंसर टर्मिनल (Terminal cancer) है, जिसकी वजह से उनके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा.दुर्भाग्य से सोमवार को विक्टोरिया की मृत्यु हो गई. जानकारी के मुताबिक उनके गर्भाशय (Cervix), किडनी (Kidney) और पेट (Stomach) तक कैंसर फैल गया था और उनके शरीर को लकवा मार (Paralysis) गया था. उनकी चचेरी भाई क्रिस (Chris) के अनुसार, दिसंबर 2019 की शुरुआत में 6 बच्चों की मां विक्टोरिया में बीमारी के कोई लक्षण (Symptoms of cancer) नहीं दिखाए थे. हांलाकि, कैंसर डिटेक्ट (Cancer detect) होने के बाद उनका काफी वजन कम हो गया था. 33 वर्षीय क्रिस ने कहा कि जो हुआ उससे सब पूरी तरह से हैरान और दुखी हैं. उन्होंने कहा, 'विक्टोरिया बहुत छोटी थी, और बहुत अच्छी भी. वह मस्ती करने वाली मां थीं. वह हर समय बहुत खुश रहती थी. उसके बच्चे उसकी जिंदगी थे, वह उनके लिए कुछ भी कर सकती थी.' क्रिस ने कहा 'हम उसे हमेशा याद रखेंगे, उसे कभी कोई नहीं भूल पाएगा. मैं उसे एक खुश, सुंदर और अच्छी मां के रूप में याद रखूंगा'