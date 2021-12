घर के नाम पर गैराज में लगा दी चारपाई और कुर्सी, फिर किराये पर उठाने के लिए डाली तस्वीर !

किराये पर घर लेने और बेचने (Rental Properties Online) के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं. अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे. किराये पर कमरा देने के अनोखे विज्ञापन ने सोशल मीडिया (Social Media Advertisements) यूजर्स को हैरत में डाल दिया है. न्यूज़ीलैंड में एक शख्स ने अपने घर के गैराज में एक चारपाई, कुर्सी और टेबल लगाकर घर किराये पर उठाने (landlord listed room for rent in garage with bed ) का विज्ञापन लगा दिया.

इस विज्ञापन के सामने आने के बाद न्यूजीलैंड (Auckland, New Zealand) में घरों की कमी का कड़वा सच भी सामने आया है. इस तस्वीर ने आम लोगों से लेकर राजनीतिज्ञों तक का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पार्किंग में लगी कार के बगल में लगी चारपाई वाला ये विज्ञापन न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड का है. रेंटर्स यूनियन के प्रवक्ता जिओर्डी रोजर्स ने कहा है कि ये विज्ञापन किरायेदारों (Good Property for Rent) की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई को दिखाने वाला है.

ऐसा भी होता है मकान ?

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक एक मकान मालिक ने अपने गैरेज को कमरे के तौर पर किराये पर उठाने के लिए उसकी तस्वीर डाली है. इस मामले की अब देश भर में निंदा की जा रही ऑकलैंड के रहने वाले एक शख्स ने अपने गैरेज में बिस्तर लगा दिया और पास में एक टेबल और चेयर रखकर उसकी तस्वीर खींच ली. फिर इसे किराए पर देने के लिए वेस्ट ऑकलैंड फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट कर दिया है. इस विज्ञापन में फर्नीचर के बगल में कार लगी हुई भी दिखाई दे रही है. इसे देखकर लोग मकानमालिक को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 24 घंटे में शख्स ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की 10 डोज़, स्वास्थ्य मंत्रालय में मच गया हड़कंप !

न्यूजीलैंड में मकान हैं बड़ी समस्या

न्यूजीलैंड में लोगों की संख्या के मुकाबले मकानों की संख्या काफी कम है . ये विज्ञापन इस बात की पुष्टि कर रहा है. घरों की कमी की वजह से रेंटर्स कैसी भी स्थिति में रहने को मजबूर हैं. ऑकलैंड सेंट्रल और ग्रीन पार्टी के सांसद क्लो स्वारब्रिक ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए रेंटर्स के लिए बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए. इस तरह के विज्ञापन न सिर्फ कम आमदनी वाले युवाओं की बुरी स्थिति दिखाती है, बल्कि इसका व्यावसायिक लाभ उठाने वालों की मानसिकता भी प्रदर्शित करती है.

Tags: Property market, Rental Housing Scheme, Viral news