Video: केयरटेकर की हालत देख छूट जाएगी हँसी, पांडा का ख्याल रखना बच्चे पालने से ज्यादा मुश्किल

पांडा को जानवरों की सबसे क्यूट प्रजाति कहा जाए तो गलत नहीं होगा. उन्हें जंगली कहना बिल्कुल भी सूट नहीं करता लेकिन सच्चाई यही है की वो जंगलों में रहने वाले जानवर है. लेकिन उनकी क्यूटनेस उनकी हरकतें और बच्चों जैसा भोलापन उन्हें जंगली जानवर जैसा नहीं लगने देता. पांडा की मासूमियत का आलम यह है कि कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि ये जानवर जंगल में रह कैसे पाते हैं. उन्हें संभालना और छोटे बच्चे को पालना बराबर ही समझिए. यकीन ना हो तो यह वीडियो देख लीजिए.

Wildlife viral series में पांडा की क्यूटनेस देख आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा. ट्विटर अकाउंट @Andrew__elmowaf पर शेयर वीडियो में कुछ लोगों के पैर पकड़कर पांडा इस तरीके से लटक गए मानो उनके बिना कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा. हंसते हुए ये लोग पांडा के केयर टेकर हैं. वीडियो को 15,00,000 से ज्यादा व्यूज मिले

पांडा ने बजाई केयर टेकर की बैंड

अब तक आपने पांडा के जितने भी वीडियो देखे होंगे, उनकी हर हरकत देखकर यही लगता है, मानो पांडा के खोल में कोई छोटा सा शैतान बच्चा छिपा हो. पांडा बच्चों की तरह जिद करते हैं उन्हीं की तरह मासूम होते हैं और उन्हीं की तरह शरारतें भी करते हैं. हाल ही में वायरल वीडियो में पांडा एक शख्स के पैर पकड़कर ऐसे लटक गए, कि उनका एक ही कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया. एक नहीं बल्कि 3 पांडा शख्स के पीछे पड़ गए, कभी पीठ पर चढ़ते तो कभी पैर पकड़कर खींचते. फिर भी वो शख्स बिना गुस्सा दिखाए पांडा की ये सारी शरारतें बर्दाश्त करता रहा. करता भी कैसे नहीं, असल में वो पांडा का केयरटेकर जो ठहरा. उसका तो काम ही है पांडा को खुश रखना और प्यार से उन्हें संभालना और पालना.

A day in the life of a panda caretaker🐼 pic.twitter.com/ATmA6NLJns

— Animals (@Animals_RBS) July 29, 2022