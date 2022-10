एग्जाम में चीटिंग का नायाब तरीका! लॉ के छात्र ने पेन पर ही लिख डाले पर्चे, फोटो हुआ वायरल

Viral Photo. आए दिन हमें परीक्षा में चीटिंग की खबरें मिलती रहती हैं. कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट तो कई बार पॉकेट में नोट्स लेकर पहुंच जाते हैं. इसके अलावा इन दिनों कई लोग परीक्षा में चोरी-छुपे मोबाइल की भी मदद लेते रहते हैं. हालांकि हाल के दिनों में इन हरकतों पर बहुत हद तक पांबदियां भी लगी हैं. इसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते. लेकिन आज हम एग्जाम में जिस नकल की बात करने जा रहे हैं, वो अपने देश का नहीं है, बल्कि स्पेन का है और चीटिंग का तरीका भी नायाब है, जिसे देख कर आप हैरान रह जाएंगे.

स्पेन में एक प्रोफेसर ने परीक्षा के दौरान एक छात्र को नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. इस छात्र का चीटिंग करने का तौर-तरीका बेहद नायाब था. इस छात्र ने पेन पर छोटे- छोटे नोट लिखे थे. इसके पास एक-दो नहीं कई सारे पेन थे और सभी के ऊपर बेहद महीन अक्षरों में नोट्स लिखे थे. ये घटना स्पेन के मैलागा विश्वविद्यालय की है. लॉ के प्रोफेसर योलान्डा डी लुच्ची ने ट्विटर पर इसकी फोटो शेयर की है. उन्होंने इस आपत्तिजनक कलम को बाद जब्त कर ली.

प्रोफेस भी हैरान

प्रोफेसर भी चीटिंग के इस तरीके से हैरान हैं. उन्होंने खुद कहा है कि ये किसी ‘आर्ट’ से कम नहीं था. गोंजो नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया कि कैसे उस व्यक्ति ने एक पेंसिल के ग्रेफाइट लेड को एक सुई से बदल दिया था, जिसने उसे पेन की सतह पर लिखने में मदद मिलीय पेन पर नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इम्प्रोवाइज्ड पेंसिल की एक तस्वीर भी शेयर की गई.

