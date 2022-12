VIDEO: पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को छोड़ एक ही कार पर बरसे मेघा, कुदरत के करिश्मे ने किया हैरान

कुदरत रहस्यों का भंडार है वो एक से करिश्मे दिखाती है, जो लोगों को हैरत में डाल देता है. कुदरत के कुछ करिश्मे इतने अजूबे होते हैं. जिसे देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. समझ में नहीं आता कि आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य है. जिससे अब तक दुनिया अनजान है. सोशल मीडिया जो ऐसे ही अजीबोगरीब और अतरंगी वीडिओ से भरी पड़ी है. वहां एक और वीडियो वायरल हो रहा है. जहां बादलों ने अकेली कार पर बरसकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया.

ट्विटर के @buitengebieden पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया. जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए. वीडियो में पार्किंग में कई गाड़ियां खड़ी दिखाई थी. जिनमें से एक अकेली कार पर अचानक बारिश होने लगी जिसने सभी को हैरान कर दिया. एक साथ खड़ी गाड़ियों में बादलों ने एक को ही अपना निशाना क्यों बनाया, कुदरत के इस करिश्मे ने लोगों को अचरज में डाल दिया. वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

कारों की भीड़ में सिर्फ एक को भिगो गई शरारती बारिश

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में से अचानक एक गाड़ी पर बारिश होने लगी. बादलों की इस बदमाशी ने लोगों को हैरत में डाल दिया लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर मेघा ने ये बेईमानी क्यों की बाकी कारों को सूखा रखा और सिर्फ एक पर ही बारिश क्यों की. लाख दिमाग लगाने और सोचने विचारने के बाद भी लोगों को इसका कोई हल नहीं मिला. क्योंकि कहते है ना की कुदरत अपने आप में रहस्यों का खजाना है. जिनमें से हर किसी का वाकिफ होना अभी बाकी है. जिन्हें कुदरत वक्त वक्त पर ऐसी ही हरकतों से हैरान कर देती है.

What are the odds? 😂 pic.twitter.com/4PLRXftWT9

— Buitengebieden (@buitengebieden) December 4, 2022