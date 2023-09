Leopard attacked moving car: एक खूंखार तेंदुए ने चलती वैन पर अचानक से हमला कर दिया. उसने वैन पर हमला एक दीवार को छलांग कर किया. तेंदुए की ओर से ऐसा करना बहुत ही भयावह थी. तेंदुए के यकायक हमले से वैन में सवार लोगों की चीखें निकल गईं. हालांकि, गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ. इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

वीडियो में, तेंदुआ बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए दिखता है. वह एक ऊंची दीवार को छलांग लगाकर पार करता है और फिर सड़क पर चलती हुई वैन पर हमला करता है. वह ड्राइवर साइड विन्डो को अपने जबड़ों दबा लेता है. तभी वैन का ड्राइवर ब्रैक लगाता है, गाड़ी एक पल के लिए रुकती है, और फिर उसका ड्राइवर बड़ी ही फुर्ती से विंडो का ग्लास बंद कर देता है. तेंदुए के अचानक हमले से वैन में सवार लोगों की चीखें पकड़ते हैं. इसके बाद ड्राइवर वैन को तेजी के साथ भगाते हुए आगे बढ़ जाता है.

वो तो गनीमत थी कि जब तेंदुए ने वैन पर हमला किया, तब उसने सीधे वैन की खुली हुई खिड़की के अंदर छलांग नहीं लगाई, वरना सच में ही कोई बड़ा हादसा हो जाता. तेंदुए का हमला करना सामने से आ रही गाड़ी में बैठे एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया.

यहां देखें- तेंदुए के हमले का वीडियो

Imagine if the window was open pic.twitter.com/3yAqS2PtTD

— Animal Smackdown (@animalsmack) June 23, 2023