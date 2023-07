तेंदुए को हम अक्‍सर देखते हैं. कई बार वह भटक कर गांव की गल‍ियों और शहरों में भी चला आता है. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि तेंदुए को सबसे शात‍िर श‍िकारी भी माना जाता है. शेर तो खुलेआम आता है और श‍िकार करके चला जाता है. मगर तेंदुआ ताक में रहता है और पीछे से हमला करने में यकीन रखता है. यह अक्‍सर रात में श‍िकार पर निकलता है. लेकिन अगर दिन में भी भोजन नजर आ जाए तो छोड़ता नहीं. जमीन पर तो यह सबसे चतुर हमलावर है ही, पेड़ों पर भी सरसराते हुए चढ़ जाता है और अपने श‍िकार को दबोच लेता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख‍िए. कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर तेंदुए ने दबोच लिया.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ट्विटर पर यह क्‍ल‍िप शेयर की है. उन्‍होंने लिखा, वीडियो देख‍िए, यही कारण है कि तेंदुए को सबसे अवसरवादी और बहुमुखी शिकारी के रूप में जाना जाता है. आप देख सकते हैं कि कैसे तेंदुए को एक श‍िकार नजर आ जाता है. वह दौड़ाने लगता है. श‍िकार पेड़ पर भाग जाता है; फ‍िर भी तेंदुआ छोड़ता नहीं. पेड़ पर चढ़कर उसे दौड़ाने लगता है. श‍िकार दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, लेकिन तेंदुआ वहां भी पहुंच जाता और उसे दबोच लेता है. फ‍िर भी वह हाथ नहीं आता. लेकिन तेंदुआ पीछा छोड़ने को तैयार नहीं. नतीजा क्‍या हुआ, यह तो नहीं पता चला लेकिन तेंदुए की फर्ती गजब की है.

This is why Leopards are known as most opportunistic and versatile hunters😊 pic.twitter.com/ZFjCOkukL9

— Susanta Nanda (@susantananda3) July 15, 2023