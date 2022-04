भारी भरकम हिरन को जबड़े में जकड़ पेड़ पर चढ़ता दिखा लेपर्ड, शिकार को सुरक्षित करने की थी कोशिश

जंगल का जीवन आसान नहीं होता. हर दिन करना पड़ता है भारी संघर्ष. जीने के लिए भी, खाने के लिए भी. सर्वाइवल की लड़ाई में जुटे हर जानवर के लिए एक-एक दिन चुनौती से भरा होता है.

ट्विटर पर ऐसा ही वीडियो देखने को मिला जहां एक लेपर्ड भारी बरकम हिरन क लेकर पेड़ पर चढ़ता दिखा. हालांकि तेंदुए के लिए इतने वजन के साथ चढ़ना आसान नहीं था. लेकिन कहते है ना इंसान हो या जानवर पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता. वीडियो को शेयर किया है IFS सुरेंद्र मेहरा ने..

This is not just to show of power and strength in Wild..

This wild animal is just trying to secure its food..#Survival_In_Wild #Wildlife

