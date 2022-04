दो बूंद से बच सकती है जान तो पीछे मत रहिए, भीषण गर्मी में बेहाल चिड़िया को पानी पिलाते ही फिर से चहक उठी

एकाएक पड़ रही बेतहाशा गर्मी ने हर किसी का जीना मुहाल कर दिया है. क्या इंसान, क्या पशु पक्षी हर कोई तड़प रहा. ऐसी स्थिति में हम इंसान तो कहीं न कहीं से जुगाड़ कर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, गर्मी से बचने के लिए AC, Cooler का भी इंतजाम कर लेते हैं लेकिन उन जीवों के पास कोई विकल्प नहीं बचा जिनके सभी प्राकृतिक साधन इंसानों के चलते ही नष्ट हो रहे हैं.

IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पक्षी का ऐसा ही वीडियो शेयर किया जिसमें लगभग बेहोशी की हालत में पहुंचने वाली चिड़िया को जैसे ही पानी मिला वो फिर से जी उठी. तस्वीर साबित करती है कि इंसान ही नहीं बल्कि धरती के वो जीव भी भीषण गर्मी से हलकान है जिनके पास हर जगह पानी के प्राकृतिक स्त्रोत उपलब्ध नहीं रहें. लिहाज़ा वो जल-जीवन के लिए हम पर निर्भर हो गए हैं. उनकी मदद करने के लिए आगे आना होगा. इस वीडियो को 5 हज़ार से ज्यादा लाइक्स और 50 हज़ार के आसापास व्यूज़ मिल चुके हैं.

