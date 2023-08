Viral Video: चलती कार पर गिरी बिजली, गाड़ी से निकलने लगा धुआं, बचाने के लिए आ गया पूरा मोहल्ला!

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं. आज का समय ऐसा है कि अगर कोई हादसों का शिकार होता है तो लोग सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं. मदद के लिए कोई नहीं आता है. पर कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो इंसानियत के धर्म का पालन कर रहे हैं. इन्हीं की वजह से ये दुनिया जीने लायक है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार, हादसे (Lightning bolt strikes moving car) का शिकार हो जाती है और उसे बचाने के लिए पूरा मोहल्ला निकल आता है और अंदर मौजूद लोगों की जान बच जाती है. ये हादसा भी कोई आम नहीं है, बिजली गिरने से जुड़ा है.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Car accident video) शेयर किया गया है जिसमें एक कार पर बिजली (Lightning strikes car viral video) गिर जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है. अब अगर धुआं निकला है, तो ये बात स्वभाविक है कि आग भी लगी होगी. ऐसे में हलचल मच जाना स्वभाविक है. ऐसा ही इस वीडियो में भी होता दिख रहा है.

Lightning bolt strikes moving car and the entire town comes to the rescue ⚡️ pic.twitter.com/eMeUUVkKIW

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) August 21, 2023