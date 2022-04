इंसानों की तरह जानवर भी हो रहे हैं इंटेलीजेंट, फिज़िक्स मास्टर की तरह हाथी ने दिखाया बैलेंसिंग का गुर

जानवर अब इंसान और इंसान जानवर बनने लगे हैं. कई जंगली जानवर कभी-कभी ऐसी बुद्धिमता का परिचय दे जाते हैं की इंसान अवाक रह जाता है. ये समझने में दिमाग चकराने लगता है कि आखिर जानवरों ने इंसानों की तरह दिमाग और समझ का इस्तेमाल करना कब और कैसे सीख लिया?

जानवर अब वो पहले वाले जानवर नहीं रह गए. वो अब इंसानों की तरह ही समझदार और इंसानियत भरे जज्बात वाले होने लगे है, यकीन न हो तो IFS सुशांत नंदा के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें हाथी ने अपनी काबिलियत से सबको चौंका दिया. उस हाथी ने ये साबित कर दिया कि उनकी जगह अब जंगल में नहीं. न ही उन्हें ज़ंजीरों में जकड़कर रखने की ज़रूरत है. हाथी ने लकड़ी के बड़े से टुकड़े के साथ संतुलन का जो पाठ पढ़ाया वो वाकई किसी जानवर के लिए नामुमकिन था.

Such an intelligent animal. Can lift a blade of grass as well as objects more than 350 kgs. And don’t miss the smile at the end💕

Time to free them from chains and confinement.

(VC: Rex)

