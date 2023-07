खूंखार जानवर जंगल में ही रहें तो ही बेहतर. अगर वे लोगों के बीच आ जाएं तो क्‍या हाल होगा, इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है. भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ट्विटर पर यह क्‍ल‍िप शेयर की है. कैप्‍शन में लिखा, भीगी भीगी रातों में… शेर बारिश का आनंद ले रहा है और फ्लाईओवर पर टहल रहा है. यह गुजरात है. उनके शेयर करते ही वीडियो वायरल हो गया.

गुजरात के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ आई हुई है. इसकी वजह से इंसान तो परेशान हैं ही, जानवर भी बेहाल हो गए हैं. क्‍योंकि उनके घरों में भी पानी भर गया है. ऐसे में बचने के लिए वे इंसानों की आबादी की ओर निकल आए हैं. यह वीडियो जूनागढ का बताया जा रहा है. आप देख सकते हैं कि कैसे एक बब्‍बर शेर हाईवे पर टहलता हुआ नजर आ रहा है. उसे देखकर लोगों की सांसें अटक जाती हैं. वाहन वहां से गुजरते हुए भी देखे जा सकते हैं.

Bheegi Bheegi Raaton Mein …

Lion enjoying the rain and taking a stroll on the flyover. Gujarat pic.twitter.com/GLqQez49Mq

— Susanta Nanda (@susantananda3) July 24, 2023