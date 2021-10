वायरल हुआ 'पढ़े-लिखे' बब्बर शेर का वीडियो, सुलभ शौचालय में जेंट्स टॉयलेट से निकला बाहर

भारत में सुलभ शौचालय (Sulabh Shauchalay) के जरिये लोगों को खुले में शौच ना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. लोगों से अपील की जाती है कि वो खुले में शौच के लिए ना जाएं. इससे पर्यावरण की गंदगी को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके बावजूद भारत में आज भी कई लोग हैं जो इन कोशिशों के बाद भी खुले में शौच करने से बाज नहीं आते. लेकिन ऐसा लगता है कि जानवरों में इंसान से ज्यादा समझ है. सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक समझदार शेर का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें शेर को पब्लिक टॉयलेट (Lion Using Public Toiet) से बाहर निकलते देखा जा सकता है.

जंगली जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना आम बात है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है यह वीडियो जंगल के राजा बब्बर शेर का है. वीडियो को एक सार्वजनिक शौचालय के बाहर शूट किया गया है. वीडियो में अजीब बात यह है कि इस शौचालय से इंसानों की जगह एक बब्बर शेर निकलता दिखाई दे रहा है.

वायरल हो रहा ये वीडियो एक जंगल में रिकॉर्ड किया गया है. खाली मैदान के बीच इंसानों के लिए शौचालय से इंसान की जगह एक शेर को निकलते देखा गया. इसके बाद तो लोग मोबाइल निकाल कर इसकी शूटि ग करने लगे. इस वीडियो में जंगल के राजा शेर को शौचालय से बाहर आते हुए दिख रहा है. ये रिकॉर्डिंग चलती कार से की गई है. जैसे ही कार एक सार्वजनिक शौचालय के पास पहुंची वैसे ही शेर बाहर आ गया.

Loo is not always safe & reliver for humans, sometime it can be used by others too…@susantananda3 @ParveenKaswan @PraveenIFShere @Saket_Badola pic.twitter.com/MNs9pwCycC

— WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) October 2, 2021