सड़क पर खुलेआम घूमता दिखा जंगली शेर, देखते ही डर से घरों में कैद हो गए लोग

सोचिए कभी शहर की सड़क पर शेर घूमता हुआ दिख जाए, तो क्या हाल होगा ? डर के मारे सभी लोग घर के अंदर छिप जाएंगे. कंबोडिया (Combodia) में ऐसा ही हुआ, जब सड़क पर शेर घूमता हुआ (Lion walking on road) दिख गया. इसी बीच Zhai Xinjiang नाम के एक शख्स ने दावा किया कि ये शेर यूं ही सड़क पर नहीं घूम रहा था, बल्कि इसे साजिशन (Lion loose on street for blackmailing) छोड़ा गया था.

चीनी बिजनेसमैन Zhai Xinjiang का दावा है कि शेर का सड़क पर छोड़ा जाना, दरअसल उसे ब्लैकमेल करने की एक साज़िश का हिस्सा था. Cambodia की राजधानी Phnom Penh की सड़क पर घूमते हुए शेर के पीछे उसने लंबी कहानी बताई और कहा कि इसे छोड़ने वाला शख्स उससे पैसे की उगाही करना चाहता था.

ब्लैकमेलिंग के लिए सड़क पर छोड़ा शेर

Zhai Xinjiang का दावा है कि सड़क पर छोड़ा गया शेर उसका है और उसके ही एक पूर्व कर्मचारी ने उससे पैसे उगाहने के लिए शेर का इस्तेमाल किया. उसने शेर को घर से खोल दिया और फिर Zhai Xinjiang को फोन और मैसेज करके बताया कि शेर ने ठीक से खाना नहीं खाया है और उसे सड़क पर छोड़ा जा चुका है. ज़ाई के मुताबिक ये शख्स उसके यहां पहले काम करता था और अच्छा-खासा पैसा उधार ले चुका था. जब उसने और पैसे उधार मांगे तो ज़ाई ने उससे पुराने पैसे वापस करने के लिए कहा था. इसी विवाद में उस शख्स ने Zhai Xinjiang के शेर को सड़क पर खुला छोड़ दिया.

शेर देखते ही खौफ में आए लोग

दर्जनों लोगों ने शेर को सड़क पर घूमते देखा था. कुछ लोगों ने इस मंजर का वीडियो और फोटोग्राफ्स भी ली थीं. Zhai Xinjiang के यहां काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे दालान का गेट बंद करना भूल गए थे, इसी बीच शेर बाहर निकल गया. फिलहाल शेर को पकड़ लिया गया है और उसे Zhai Xinjiang की सफाई के बाद उन्हें वापस कर दिया गया है. अथॉरिटी ने Zhai Xinjiang से कहा है कि वे शेर केलिए और भी सुरक्षा का इंतज़ाम करें ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो. Zhai Xinjiang ने इस शेर को तब से पाला है, जब वो 2 महीने का छोटा शावक था.