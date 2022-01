जंगल के राजा ने की कायराना हरकत, शेरनियों के झुंड ने दी 'दर्दनाक सज़ा'

कहा जाता है कि शेरनियां सबसे ज्यादा खतरनाक तब हो जाती हैं, जब वे मां (Lionesses Fight with Lion) बनती हैं. अपने बच्चों की सुरक्षा और उनका पेट भरने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं. हाल ही में जगल से आईं कुछ तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं कि शेरनियों से पंगा लेना खुद जंगल के राजा शेर Lion loses testicle in fight with lionesses) के बस की भी बात नहीं.

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक केन्या के मसाई मारा (Maasai Mara National Park) नेशनल पार्क में मैंडेवो (Mandevo) नाम के एक शेर ने जब शेरनियों के मारे गए शिकार को उसके बच्चों से छीनने की कोशिश की, तो शेरनियों के झुंड ने उसे खौफनाक सज़ा दे डाली. दर्द से तड़प उठे शेर को ऐसा सबक मिला है कि वो अब कभी भी उनके शिकार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा.

शेर को बुरी तरह किया जख्मी

दरअसल शेरनियों ने एक भैंसे का शिकार करने के बाद उसका कुछ हिस्सा अपने 11 शावकों को खाने के लिए दिया था. इसे ही छीनने की कोशिश करते हए मैंडेवो नाम का शेर वहां पहुंचा था. उसकी हरकत देख शेरननियों का झुंड उसके ऊपर झपट पड़ा. शेर भी उनसे भिड़ गया लेकिन अकेला वो उनका मुकाबला करने में नाकाम रहा. शेरनियों ने उसे प्राइवेट पार्ट पर हमला करके क्षतिग्रस्त कर दिया. डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी करके उसके एक testicle को हटा दिया.

शेरनियों से पंगा लेना खुद जंगल के राजा शेर Lion loses testicle in fight with lionesses) के बस की भी बात नहीं. (Credit- Facebook/Gren Sowerby Photography-Yap Yap images)

सर्जरी के बाद रिकवर कर रहा है शेर

इस घटना को 71 साल के फोटोग्राफर ग्रेन सॉवरबी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और उन्होंने अपने Facebook अकाउंट से इसे शेयर भी किया है. वे अपने साथियों के साथ फोटोग्राफी के लिए जंगल में जाते हैं. इस घटना के बारे में उन्होंने ही रेंजर्स को जानकारी दी थी, जिसके बाद शेर का इलाज चल रहा है और वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा है.

