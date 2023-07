घास-फूस खाता दिखा शेर, IFS ने शेयर किया वीडियो, वजह और भी चौंकाने वाली

शेर को आपने कभी घास-फूस खाते देखा है? हमने बचपन से सुना है कि शेर मांसाहारी होता है और अन्‍य जीवों का श‍िकार कर अपना पेट भरता है. लेकिन सोशल मीडिया पर ए‍क वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विशालकाय शेर पत्‍त‍ियां तोड़कर खाता हुआ नजर आ रहा है. यह देखकर आप भी चौंक जाएंगे. लेकिन इसकी वजह बेहद दिलचस्‍प है.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. कैप्‍शन में उन्‍होंने लिखा, जी हां- शेर कभी-कभी घास और पत्तियां खाते हैं. यह आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन इसके कई कारण हैं कि वे घास और पत्तियां क्यों खाते हैं. जब भी उनके पेट में दर्द होता है, तो पानी की जगह वे पत्‍त‍ियां खाना पसंद करते हैं, इससे उनके पेट दर्द में आराम मिलता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक विशालकाय शेर टहन‍ियों को खींचकर पत्‍त‍ियां खा रहा है.

Yes. Lions sometimes eat grass & leaves. It may come as a surprise, but there are many reasons as why they eat grass & leaves.

It helps them to settle stomach aches & in extreme cases provides water. pic.twitter.com/Crov6gLjWm

— Susanta Nanda (@susantananda3) July 21, 2023