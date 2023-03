सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियोज पोस्‍ट किए जाते हैं जिनसे हमें जंगल और जंगली जानवरों के बारे में जानकारी मिलती है. कई बार हम इन्‍हीं वीडियो की मदद से जान पाते हैं कि जंगल में रह रहे जानवर भी आम इंसानों की तरह हरकतें करते हैं. हमारी तरह ही भाव रखते हैं. बच्‍चों को पालते हैं और किस तरह लड़ाइयां करते हैं. विश्व वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने एक ऐसा ही वीडियो पोस्‍ट किया है.

IFS सुशांत नंदा ने जंगल में शेरों की अठखेलियां करते हुए वीडियो पोस्‍ट किया. कैप्‍शन में लिखा, वन्य जीवों के बिना जंगल सिर्फ एक नजारा है… वे बोल तो नहीं सकते पर हमें जरूर महसूस कर सकते हैं. विश्व वन्यजीव दिवस पर आइए वन्यजीवों पर होने वाले अत्‍याचार के खिलाफ आवाज उठाएं. करीब 19 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चार शेर किसी सुरंग के रास्‍ते से बाहर निकल रहे हैं. देखने में वे काफी सुंदर नजर आ रहे. तीन तो आगे निकल जाते हैं पर एक वहीं खड़ा होकर देख रहा है. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. महज एक घंटे के अंदर करीब तीन हजार बार इसे देखा जा चुका है.

Wilderness without wildlife is just scenery…They cannot speak. We must😊😊

On world wildlife day, let’s speak for an end to wildlife abuse. pic.twitter.com/NtGijfRsnl

