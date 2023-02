जंगल में टाइगर तो आपने बहुत देखे होंगे पर अगर यह सड़क पर घूमने लगें तो क्‍या होगा? सोचकर रूह कांप जाती है. पर गुजरात का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें आठ शेरों का झुंड आधी रात सड़क पर घूमता हुए नजर आ रहा है. करीब 45 सेकेंड की इस क्लिप को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda)ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, एक और दिन, एक और गौरव… गुजरात की सड़कों पर चलना. इस क्लिप को सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है. कंक्रीट की बाड़ और स्ट्रीट लाइट से लग रहा कि यह घटना किसी मुहल्‍ले की है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आठ बाघों का एक समूह मुहल्‍ले में घुसता है. वहां की सड़क पर टहलने लगता है. वहां स्‍ट्रीट लाइट जल रही हैं और गनीमत है कि कोई शख्‍स वहां उनके सामने मौजूद नहीं है. इस वीडियो को पीछे से शूट किया गया है.

Another day,

Another pride…

Walking on the streets of Gujarat pic.twitter.com/kEAxByqPUU

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 15, 2023