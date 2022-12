नशे में धुत पिता ने उठाया मां पर हाथ, छोटे से बेटे ने घर पर तुरंत बुला ली पुलिस!

Boy Saved Mother From Domestic Abuse: मां और बेटे का रिश्ता कुछ खास ही होता है. जहां मां अपने बेटे को सौ बार माफ करने का दिल रखती है तो वहीं बेटा भी अगर लायक हो तो मां के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकता है. मां और बेटे के प्यार की ऐसी ही एक कहानी इस वक्त सुर्खियों में है, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे.

अगर मां अपने बच्चे की परेशानी देखकर तड़प उठती है तो बच्चों का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है. खासतौर पर छोटे बच्चे अगर मां के साथ कुछ ही गलत होता हुआ देख लें, तो वो भावुक हो जाते हैं. बच्चे ने अपनी मां को परेशानी में देखा तो उसने बिना आव-ताव देखे तुरंत ही पुलिस को कॉल लगा दिया. शराब के नशे में धुत पिता को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बेटे को इतनी समझ हो सकती है.

मां को पीट रहा था पिता, बेटे ने बुलाई पुलिस

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एक बेटे ने अपनी मां को आंखों के सामने ही घरेलू हिंसा का शिकार होते देख लिया. बच्चे को ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि वो परेशान हो गया. हालांकि इस बहादुर बेटे ने अपनी मां को इस हालत से बचाने के लिए तुरंत पुलिस को फोन कर दिया. ये घटना पिछले महीने की है. बच्चे के सामने ही नशे में धुत पिता ने अपनी पत्नी को इसलिए मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसने पति की बात नहीं सुनी थी और उसे मांगा गया सामान लाकर नहीं दिया था. उस वक्त मां डरी हुई थी और बेटे ने उसे इस हाल में देखकर पुलिस को मौके पर बुला लिया.

Some time in the last month, one of our 999 handlers answered a call from a little boy who was so, so upset by what had just happened at home.

He’d seen his dad hurting his mum because she wouldn’t give him something he wanted ⬇️

— Heddlu Dyfed-Powys Police (@DyfedPowys) November 22, 2022