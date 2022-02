महिला के शरीर में ऐसी जगह घुसकर घूमने लगे ज़िंदा कीड़े, सर्जरी कर निकालना पड़ा बाहर

कुदरत के करिश्में और खतरे दोनों ही अजीब-ओ-गरीब होते हैं. एक ऐसा मामला सामने आया जिसके सोचने पर मजबूर कर दिया. एक महिला को हर वक्त लगता था कि उसके शरीर में कुछ चल रहा है. गर्दन और उसके आस-पास कुछ रेंगने जैसा महसूस होता था. मगर उसे ये समझ नहीं आता था कि इसके लिए वो करे क्या.

परेशान महिला अमेरिका (America) की रहने वाली थी मगर उसकी परेशानी का हल अमेरिका के डॉक्टरों के पास नहीं निकला लिहाज़ा वो इंडिया की राजधानी दिल्ली (Delhi, India) आ गई यहां एक निजी अस्पताल में उसकी जांच हुई तो पता चला कि उसके शरीर में ज़िंदा कीड़े टहल रहे हैं. उन कीड़ों को बॉट फ्लाई (Bot fly) कहा जाता है.

सौ.सांकेतिक: मध्य अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं शरीर में बॉट फ्लाई के घुसने के मामले

अमेजन के जंगलों में घूमने के दौरान घुस गए अंदर

अमेरिकी महिला घूमने की बेहद शौकीन है और कुछ समय पहले ही वो अमेजन के जगंलों को घूमने गई थी जहां से बॉट फ्लाई ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और अंदर जाकर भी ज़िंदा रहे और अंदर ही अंदर घूमने लगे. बॉट फ्लाई आमतौर पर स्तनधारियों के शरीर में घुस जाता है (Bot fly enters the body of mammals). जांच में समय रहते ही 32 साल की अमेरिकी महिला के शरीर में मयाइसिस यानि Human bot fly का पता चल गया और सर्जरी कर तीनों कीड़ों को बाहर निकाला गया. ये कीड़े महिला के आंखों और गर्दन के पास घूम रहे थे (Worms were roaming near the woman’s eyes, and near the neck). डॉक्टर के मुताबिक ये कीड़ा बेहद खतरनाक होता है अगर ये कुछ समय और शरीर में रह जाता तो आंख, नाक और चेहरे को काफी नुकसान पहुंचा सकता था. इसकी वजह से दुर्लभ किस्म की मेनिंजाइटिस की भी समस्या खड़ी हो सकती थी.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. जिनमें से ज्यादातर मामले अफ्रीका और मध्य अमेरिका से सामने आए थे (Most cases were reported from Africa and Central America). भारत में ऐसे मामले आमतौर पर ग्रामीण इलाकों से सामने आते हैं जहां किसी ज़ख्म या चोट के ज़रिए कीड़े शरीर में प्रवेश कर जाते हैं (Insects enter the body through injury). मगर ताजा मामले में शरीर में बिना की चोट की निशान के ही कीड़े शरीर में दाखिल हो गए जो आश्चर्यजनक था. महिला का इलाज करने वाले डॉ मोहम्मद नदीम ने बताया कि स्वस्थ त्वचा के ज़रिए शरीर में कीड़े के घुसने के मामले उन्होंने पहले नहीं देखे. ऐसे में इलाज में ज़रा भी देरी मरीज की मौत का कारण बन सकती है. लिहाज़ा किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. वहीं सर्जरी विभाग के डॉ. नरोसा यंगर ने बताया की शरीर से तीन बॉट फ्लाई निकाले गए जिनमें से एक को दाईं पलक, दूसरे को गर्दन के पास से और तीसरे को दाएं हाथ के अगले हिस्से से निकाला गया.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Shocking news, Weird news