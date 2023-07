अरे बाप रे बाप...! धरती फटने का लाइव Video, जोरदार धमाका और उड़ने लगीं कारें

प्रकृति के रौद्र रूप का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. देश के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इसके वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं. प्राकृतिक आपदा से जुड़ी कई घटनाओं के वीडियो हम अक्सर देखते हैं. लेकिन, आज एक ऐसी घटना कैमरे में कैद हुई है जिसको देखने के बाद हर किसी की जुबान से एक ही शब्द निकल रहा है- अरे बाप से बाप… यह क्या हुआ. दरअसल, जहां अपने देश में इस वक्त बाढ़ और बारिश के रौद्र रूप के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वहीं हजारों मील दूर से धरती के रौद्र रूप का एक वीडियो सामने आया है. यह धरती के फटने का लाइव वीडियो है. ऐसा संभवतः इससे पहले कभी नहीं देखा गया था. भूकंप के दौरान धरती में दरारें पड़ने की बात या तस्वीरें तो हमने देखी है लेकिन हजारों लोगों के सामने अचानक धरती के फटने का मंजर संभवतः किसी ने नहीं देखा होगा.

दरअसल, यह घटना दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग के एक भीड़भाड़ वाले इलाके की. इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बेहद व्यस्त इलाके में सड़क पर दर्जनों बसें और कारें खड़ी हैं. इसके साथ फूटपाथ पर लोग आ-जा रहे हैं. वीडियो में यह पूरा इलाका बेहद खूबसूरत दिख रहा है. तभी अचानक एक बेहद तेज धमाका होता है और धरती फट जाती है. बसें-कारें हवा में दसियों फीट ऊपर तक उछल जाती हैं. यह पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है. इसके बाद से सोशल नेटवर्किंग साइटों पर यह वीडियो वायरल होने लगा. ऐसे ही एक यूजर ने ट्वीटर पर यह वीडियो शेयर किया है.

SOUTH AFRICA – Johannesburg. Authorities deny this explosion lifting cars off the ground was a gas leak.

What was it then? 👀

pic.twitter.com/1rgQsfaNsT

— Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) July 21, 2023