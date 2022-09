'खो गया है मेरा डेथ सर्टिफिकेट, किसी को मिले तो दे देना', अखबार में छपे विज्ञापन को देख चौंक गए लोग!

Man Published Advertisement of Loosing Own Death Certificate: दुनिया में एक से बढ़कर एक नमूने मौजूद हैं. आप अगर ये अनोखी चीज़ ढूंढे निकलेंगे तो आपको हज़ार मिल जाएंगी. वैसे शादी के कार्ड को लेकर लोगों की क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पर आपने खूब देखी होगी, लेकिन क्या अखबार में छपने वाले विज्ञापन भी ऐसे हो सकते हैं कि वो इंटरनेट पर वायरल हो जाएं. इस वक्त एक ऐसा ही विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा.

वैसे तो सोशल मीडिया पर कब, क्या वायरल हो जाए, कहा ही नहीं जा सकता लेकिन कई बार तो ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. इस वक्त भी वायरल हो रहे विज्ञापन को देखकर आपको अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा. अखबार में छपा विज्ञापन एक डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) के खो जाने का है. मज़ेदार बात तो ये है कि जिसका डेथ सर्टिफिकेट खोया है, वो आदमी ज़िंदा है और खुद ही ये ऐड छपवाया है.

‘मेरा डेथ सर्टिफिकेट खो गया’

वायरल हो रहा विज्ञापन एक डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) के खोने का है. मज़े की बात ये है कि इसे छपवाने वाला वही आदमी है, जिसका सर्टिफिकेट खोया है. तकनीकी तौर पर तो उस आदमी को अब तक स्वर्ग या नर्क में होना चाहिए, लेकिन खुद उसने ही ये विज्ञापन दिया है. यानि एक ज़िंदा आदमी ने खुद ही अपना डेथ सर्टफिकेट खो जाने का विज्ञापन छपवाया है. इस विज्ञापन में उसने डेथ सर्टफिकेट खोने की तारीख, जगह, समय और रजिस्ट्रेशन नंबर सबकुछ दिया है. ये विज्ञापन असम के एक शख्स ने छपवाया है और अखबार ने छाप भी दिया है.

It happens only in #India😂😂😂 pic.twitter.com/eJnAtV64aX

— Rupin Sharma (@rupin1992) September 18, 2022