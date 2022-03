छिपकली की पीठ पर बैठ बगीचे की सैर पर निकला मेंढक, सही समय पर फोटोग्राफर ने क्लिक कर ली तस्वीर

दो जानवरों में दोस्ती की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं. जहां कभी एक जानवर दूसरे को दुलार दिखाता है तो कभी एक दूसरे के साथ खेल मस्ती करती तस्वीरे सामने आती हैं. मगर किसी की पीठ पर सवार होकर मस्ती में सैर करते किसी जीव की तस्वीर शायद ही कभी देखी होगी.

इंडोनेशिया के वेस्ट जावा (West Java, Indonesia) में उस वक्त लोगों के बीच कौतूहल मच गया जब बगीचे की ज़मीन पर एक छिपकली और मेढक एक साथ सैर करते दिखे (Lizard and frog were seen walking together in the garden). दरअसल मेढक छिपकली की पीठ पर इस कदर सवार था मानों सालों पुरानी दोस्ती हो. ये नज़ारा दुर्लभ था. लिहाज़ा मौके पर मौजूद एक फोटोग्राफर ने इस मौके का फायदा उठाया और फटाफट अपने कैमरे में इनकी दोस्ती को कैद कर लिया.

सौ.इंटरनेट: इंडोनेशिया के वेस्ट जावा में दिखी छिपकली और मेंढक की ऐसी दोस्ती

छिपकली की पीठ पर फ्री की सवारी

शायद वो मेढक बहुत चतुर था तभी तो अपनी ताकत खर्च नहीं करना चाहता था. और न ही पैसे बर्बाद करना चाहता था. तभी तो जैसे ही उसने छिपकली को आराम फरमाते देखा झट से उसकी पीठ पर कूद कर बैठ गया. फिर आराम से फ्री में बगीचे की सवारी करने लगा. ये नजारा जिसने भी देखा उसे मज़ा आ गया. इस लम्हे को 50 साल के फोटोग्राफर Dzulfikri ने बिना वक्त गमवाए अपने कैमरे में कैद किया. जिसके बाद उन्होंने कहा कि किस्मत से उसी वक्त वो मेढक पीठ पर कूद गया. और वो सरप्राइज़्ड रह गए (Luckily at that moment the frog jumped on Lizard’s back. And he remained surprised).

एक-दूसरे के साथ दिया पोज़

नारंगी छिपकली की पीठ पर रंगबिरंगे मेढक की सवारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों न जाने कितने पुराने और जिगरी यार है. जो किसी भी कीमत पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते. लिहाजा सिर पर सवार होकर विचरण पर निकले पड़े. हरी घास में दोनों छुप कर बैठे थे. लेकिन देखने वालों की पारखी नज़रों से बच न सके. और ये दुर्लभ नजारा फोटोग्राफर Dzulfikri के कैमरे में कैद हो गया (Rare sight captured by photographer Dzulfikri). उन्होंने कहा कि मेंढक और छिपकली एक साथ फोटो क्लिक कराने के लिए पोज़ दे रहे थे. हालांकि उस दौरान डरावनी आंखों वाली छिपकली थोड़ी परेशान सी लग रही थी. मगर फिर भी उसने मेढक को फ्री में पूरा बगीचा घुमा ही दिया.

