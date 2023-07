दोस्‍ती में जान कुर्बान, ऐसी कई कहान‍ियां आपने सुनी होंगी. सोशल मीडिया पर भी हजारों ऐसे वीडियोज आपको मिल जाएंगे. कई बार ऐसी क्‍ल‍िप हमें सबक भी दे जाती हैं. अब ट्विटर पर वायरल हो रही इस क्‍ल‍िप को ही देख‍िए. दोस्‍त को जहरीले सांप ने लपेट लिया तो छिपकली भ‍िड़ सांप से जाकर भ‍िड़ गई. फ‍िर जो हुआ, वह देखकर आप भी वाह कह उठेंगे.

ट्विटर पर @TheeDarkCircle एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. आप देख सकते हैं कि कैसे एक सांप ने एक छिपकली को कसकर लपेट रखा है. वह छोड़ने को तैयार नहीं. उसके पूरे शरीर को बांध रखा है. तभी एक दूसरे छिपकली की नजर उस पर पड़ जाती है. उसे लग जाता है कि अब तो यह सांप मार ही डालेगा. फ‍िर क्‍या वह लड़ने का फैसला कर लेती है. सांप पर सीधा अटैक करती है.

If your friends don’t have your back like this leave them pic.twitter.com/0Jw0BTbNfk

— The Dark Circle of Nature (@TheeDarkCircle) July 30, 2023