सड़क और स्टेशनों पर 'बीवी' ढूंढ रहा है शख्स, लगवाए बड़े-बड़े होर्डिंग-बैनर !

Bachelor Tries to Find Wife with Advertising Banners : शादी के लिए लड़की की तलाश करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. कुछ लोगों की मुलाकात अपने हमसफर से यूं ही हो जाती है, तो किसी को इसके लिए खासी मशक्कत करनी होती है. कुछ ऐसी ही मशक्कत कर रहे हैं लंदन (London News) में रहने वाली जीवन भाचु (Jeevan Bhachu).

जीवन भाचु (Jeevan Bhachu) ने अपने लिए बीवी की तलाश में सिर्फ अखबार या ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर होर्डिंग भी लगवा दी है. उन्होंने लंदन के सबसे व्यस्ततम सबवे स्टेशनों पर ऐसे होर्डिंग-बैनर लगवाए हैं, जिनमें उन्होंने खुद बेस्ट इंडियन बैचलर (Best Indian Bachelor) बताया है.

क्रिएटिव तरीके से बीवी की तलाश

31 साल के जीवन के बड़े-बड़े होर्डिंग ऑक्सफोर्ड सर्कस सबवे स्टेशन पर लगी हुई है. स्टेशन की दीवारों पर ये बिल्कुल अनोखे तरीके के बैनर्स दीवारों पर लगा रहे हैं. इन होर्डिंग्स पर जीवन गुलाबी रंग के सूट में हैं और होर्डिंग पर लीखा हुआ है कि उन्हें शादी के लिए एक लड़की की तलाश है. जीवन को शादी करनी है कि कोरोना महामारी के बाद से सामान्य डेटिंग थोड़ी कम हो गई है, ऐसे में उन्होंने सीधा शादी के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी है. जीवन ने अपने विज्ञापन में लिखा कि – आप अच्छा भारतीय घर लेकर जाइए. उन्होंने होर्डिंग में ही अपना ऑनलाइन एड्रेस भी लिखा है, ताकि लोग उस पर संपर्क कर सकें.

आखिर मिले कितने प्रपोज़ल ?

जीवन ने ऐसी सार्वजनिक जगह पर होर्डिंग लगवाने के लिए £2,000 यानि 2 लाख रुपये की रकम खर्च कर दी. उन्होंने 2 हफ्ते के लिए यहां 2 बैनर लगाए हैं और उन्हें कुछ ही दिनों में शादी के लिए 50 कैंडिडेट्स के प्रपोज़ल आए हैं. ईवनिंग स्टैंडर्ड से बात करते हुए जीवन ने बताया कि उन्हें सैकड़ों प्रपोज़ल की तलाश नहीं बल्कि एक जीवनसाथी की तलाश है. उन्होंने इससे पहले कुछ डेटिंग ऐप्स पर भी ट्राइ किया था, लेकिन उन्हें कोई सही मैच नहीं मिल पाया. ऐसे में वे सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने के लिए एक अलग तरह का तरीका अपनाया है.

