'कोई सरहद न इन्हें रोके ...' रूसी दूल्हे ने यूक्रेनियन दुल्हन से भारत में आकर रचाई शादी

Russian Man Marries Ukrainian Woman : कहते हैं प्यार पर किसी का कोई ज़ोर नहीं होता. इंसान का दिल अगर किसी पर आ जाए, तो इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है या फिर वो कहां रहता है. कुछ ऐसा ही प्यार दुनिया के दो दुश्मन देशों में रहने वाले लोगों के बीच हो गया. उन्होंने युद्ध, नफरत या दुश्मनी को पीछे छोड़कर अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाया और एक-दूसरे से शादी कर ली.

रूस-यूक्रेन के बीच चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, लेकिन प्यार करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक रूसी दूल्हे ने अपनी यूक्रेनियन दुल्हन के साथ धर्मशाला में शादी रचाई है. रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई पिछले 6 महीने से चल रही है और उसके अंत के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं. इसी बीच इस कपल ने शादी करके किसी भी परिस्थिति में प्यार के सबसे मजबूत होने का प्रमाण दिया है.

धर्मशाला में रचाई शादी

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में रूसी और यूक्रेनी दूल्हा-दुल्हन ने दिव्य आश्रम खरोटा में शादी रचाई. दूल्हे का नाम सर्गेई नोविकोव है और वो रूस का रहने वाला है, जबकि दुल्हन एलोना ब्रामोका यूक्रेन से आती हैं. उन्होंने भारत में आकर धर्मशाला के पारंपरिक गीतों के बीच एक दूसरे से शादी की. हिंदू रीति-रिवाज़ के मुताबिक उन्होंने सात फेरे लिए और एक-दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं. उनकी शादी से जुड़ी हुई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @BeingHimachali नाम के अकाउंट से शेयर की गई है.

Russian boy marries Ukrainian girlfriend in Dharamshala, Himachal Pradesh

Sergei Novikov, originally from Russia but settled in Israel, married Ukrainian girlfriend Elona Bramoka following traditional Hindu rituals. pic.twitter.com/nTlDbL7Npf

— Being Himachali (@BeingHimachali) August 4, 2022