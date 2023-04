साइंस स्टूडेंट का Love Letter वायरल, प्यार को बताया एक्सपेरिमेंट, बना डाला डायग्राम भी!

18 Years Old Handwritten Love Letter: समय बदलने के साथ-साथ प्यार के इज़हार और इकरार का तरीका भी बदल चुका है. अब मिनटों की मुलाकात की जगह घंटों की वीडियो कॉल ने ले ली है तो हाथों से लिखी चिट्ठियों की जगह व्हाट्सऐप और फेसबुक ने ले रखी है. ऐसे में अगर हम आपको कोई सालों पुरानी प्यार भरी चिट्ठी दिखाएं, तो एक्साइटमेंट होना लाज़मी है.

आमतौर पर प्रेम पत्र लिखते वक्त लड़के-लड़कियां भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उन्हें ख्याल ही नहीं रह जाता है कि वो क्या लिख रहे हैं. बहकी-बहकी और अजीब बातें लव लेटर्स में लिखी हुई दिखती हैं लेकिन हम जो चिट्ठी दिखाने जा रहे हैं, वो साइंस स्ट्रीम के एक स्टूडेंट ने लिखी है. जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन प्रेमिका को पूरा-पूरा समझ आ गया था.

एक्सपेरिमेंट और डायग्राम वाला प्यार

दरअसल ये चिट्ठी महिला के हाथ अपना घर साफ करते हुए लगी थी. ये प्रेम पत्र 18 साल पुराना बताया जा रहा है, जो महिला के पति ने ही उसे लिखा था. तब वे दोनों कॉलेज में पढ़ते थे. इस लेटर में प्रेमिका को अपनी बात समझाने के लिए लैब के एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है और उसका बाकायदा डायग्राम भी बनाकर समझाया गया है. अब लेटर जब पत्नी के हाथ लगा है, तो बात साफ है कि उन्होंने प्रेमिका के तौर पर इसे एक्सेप्ट भी किया होगा.

Was cleaning up some old stuff yday when I rediscovered some old hand written letters that Mr Iyer had written to me some 18.5 years ago.

But who writes about lab experiments along with detailed diagrams in letters to their girl friend?

(Yeah I said yes to this guy 😍) pic.twitter.com/OSzWejrB4p

— Saiswaroopa (@Sai_swaroopa) April 3, 2023