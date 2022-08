दो सौ फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा शख्स, 36 घंटे वफादार कुत्ते ने की घायल मालिक की रखवाली

कुत्तों को जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है. आखिर क्यों ना कहा जाए? ये डॉग्स होते ही हैं इतने लॉयल. अपने जान की परवाह किये बिना कई बार ये खतरनाक जानवरों से भिड़ जाते हैं, सिर्फ मालिक की जान बचाने के लिए. ऐसे ही एक लॉयल डॉग (Loyal Dog) की न्यूज बीते दिनों सामने आई. इस डॉग ने एक चट्टान से गिरे अपने मालिक को छत्तीस घंटे के लिए गार्ड किया. तब तक जब तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ गया. मदद आ जाने के बाद ही उसने अपने मालिक (Dog Guarded Injured Man) को छोड़ा.

जानकारी के मुताबिक, कुत्ता अपने 76 साल के मालिक मार्टिन क्लार्क़े के साथ हाइकिंग पर गया था. लेकिन वहां दुर्घटना हो गई और मार्टिन अपने डॉग सुकि के साथ दो सौ फ़ीट नीचे गिर गया. इस हादसे में मार्टिन को काफी चोटें आई. लेकिन उसके डॉग सुकि ने उसका साथ नहीं छोड़ा. वो पुरे समय मार्टिन के साथ रही. इसके बाद उसने ही अपने मालिक की मदद के लिए लोगों को भी बुलाया. कुत्ते की वफादारी और सूझबूझ की वजह से ही मार्टिन की जान बच पाई.

चलने की हालत में नहीं था मालिक

सुकि के मालिक मार्टिन की हादसे के बाद हालत काफी खराब हो गई थी. उसे गहरी चोटें आई थी. वो चल-फिर पाने की स्थिति में नहीं था. करीब छत्तीस घंटे तक सुकि भी उसके पास बैठी रही. फिर जब सुकि को अहसास हुआ कि कोई और वहां हाइकिंग के लिए आ रहा है, तो उसने दौड़कर उन लोगों से मदद मांगी. डॉग के हादसे वाली जगह पर ले जाने के बाद इन लोगों को चोटिल मार्टिन दिखा. वहां से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

CALL-OUT 40/2022

WED 27TH JULY 2022

Very difficult casualty extraction last night involving inter-agency working with @YorksAmbulance, @GNairambulance and @HMCoastguard Helicopter. Full details and photos:https://t.co/QMPeCXLtPR pic.twitter.com/jzQUZZNezb

— ClevelandMRT (@ClevelandMRT) July 28, 2022