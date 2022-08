डिज़ाइनर बैग की कीमत में बिक रहा है कचरा फेंकने का झोला ! आखिर किसका है ये अतरंगी आइडिया ?

Trash Bag For 1.4 Lakh Rupees : बड़े-बुजुर्गों ने कहा है कि पैसे की कोई कमी न भी हो, फिर भी इसे खर्च करने में थोड़ा सोचना-समझना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिना सोचे-समझे कहीं भी पैसे लुटा दिए जाएं. हालांकि आजकल कुछ फैशन ब्रांड्स छोटी-छोटी चीज़ों की कीमत इतनी ज्यादा रखते हैं कि इंसान का सिर चकरा जाता है. आप ही सोचिए भला कचरा फेंकने जैसे काम के लिए कोई एक-डेढ़ लाख के बैग (Balenciaga Trash Bag) का इस्तेमाल करता है?

कचरा फेंकने के लिए हम अक्सर काली-नीली-हरी पन्नी का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कीमत काफी कम होती है. ऐसे में अगर कोई करीब डेढ़ लाख रुपये में कचरा फेंकने का बैग आपको बेगने लगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा ? मशहूर लग्ज़री फैशन ब्रांड Balenciaga ने एक बार फिर लोगों को चौंकाते हुए अपनी फैशन लाइन में कचरा फेंकने का बैग लॉन्च किया है, जिसकी कीमत किसी को भी पच नहीं रही है.

कचरा फेंकने का बैग 1.42 लाख रुपये का

Balenciaga की ओर से दुनिया का सबसे महंगा कूड़े का बैग लॉन्च किया गया है. ऐसे एक बैक की कीमत 1 लाख 42 हज़ार रुपये से भी ज्यादा है. कंपनी ने कचरे के बैग को ट्रैश पाउच का नाम दिया है और इन बैग्स को हाथों में लिए मॉडल्स ने रैंप पर डिस्प्ले किया. बैग को फैशन ब्रांड की ओर से

Balenciaga’s Fall 2022 ready-to-wear collection’ में पेश किया गया है. बैग के आगे की ओर से Balenciaga का टैग लगा हुआ है और इन्हें ब्रांड के स्टोर में बेचा जा रहा है. बैग्स का रंग नीला-पीला-काला और सफेद है और इसे कंपनी ने स्टायलिश ट्रैश बैग कहा है.

यूज़र्स ने उड़ाया फैशन का मज़ाक

इस बैग की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आने के बाद यूज़र्स ने सवाल उठाया कि आखिर बैग में ऐसा क्या है, जो उसकी कीमत 1.42 लाख रुपये है. कई यूज़र्स ने कहा कि हाई क्लास फैशन अब मज़ाक बन चुका है.

Thank you Balenciaga for making rich people carry out their trash bags https://t.co/s1qlOXWf7Q @joerogan #Balenciaga #trashbags @kanyewest pic.twitter.com/9uTGCpuOsD

High fashion is a joke at this point. Balenciaga made a “trash bag” pouch going for $1790. Is this world real ? ‍♂️

— Kadeem (@DapperVigilante) August 4, 2022