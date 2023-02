किसी जादू की तरह ये ब्रिज, इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल, सिमटता और बिखरता रहता है पुल!

Circle Bridge: कुछ बेहतरीन चीज़ें हमें कुदरत की ओर से मिली हैं, जो अपनी खूबसूरती से हमारा मन मोह लेती हैं. वहीं इंसान ने भी अपनी इंजीनियरिंग स्किल के कुछ ऐसे नमूने तैयार किए हैं, जिसे देखकर हम हैरान रह जाते हैं. ऐसी ही कुछ अद्भुत चीज़ों में हाईराइज़ बिल्डिंग्स से लेकर अनोखे पुल भी शामिल हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई भी सिर्फ यही सोचने लगेगा कि इसे बनाया किस तरह गया होगा?

डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन हार्बर के पास भी एक ऐसा ही पुल मौजूद है. ये इस जगह के आसपास के इलाकों को जोड़ने का काम करता है. काम तो ये भी सामान्य पुल का ही करता है, लेकिन इसकी बनावट और इंजीनियरिंग ऐसी है, जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. इस पुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग इसके फेक या रियल होने का भी कयास लगाने लगे हैं.

किसी जहाज की तरह लगता है पुल

इस पुल को एक नहर पर बनाया गया है. इसके लिए अलग-अलग साइज़ वाले 5 गोले बनाए गए हैं, जिन्हें स्टील के तारों की सहायता से आपस में जोड़ा गया है. इसकी डिज़ाइन पैदल चलने वाले लोगों और साइकिल चालकों के हिसाब से तैयार किया गया है. इसमें कुल 110 स्टील से मजबूत तार लगे हुए हैं, जो पुल के 5 खंभों के टिप से बंधे हैं. पुल को मशहूर इंजीनियर ओलाफर एलियासन (Olafur Eliasson) ने डिज़ाइन किया है. साल 2015 में खुले इस ब्रिज पर से साइकिल और पैदल जाने वाले लोग आइलैंड ब्रिज से इनर हार्बर तक पहुंच सकते हैं.

Bicycles, walkers, and boats may all cross this round bridge in Copenhagen at once! pic.twitter.com/akJxc65Vyd

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 25, 2023