'चमत्कारी' बादलों ने किया कमाल, सारा शहर छोड़कर सिर्फ थोड़ी सी जगह पर बरसे, देखें वीडियो

Viral Video Of Magical Rain: आपने किस्से-कहानियों और शायरियों में ही पढ़ा और सुना होगा कि बरसात सिर्फ एक जगह पर होने लगे या फिर एक जगह को छोड़कर सब जगह जमकर बादल बरसें. वैसे ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे सच में हुआ है. लोगों ने एक वीडियो में कुछ अलग ही किस्म का नज़ारा देखा है, जिस पर आपको एक पल के लिए यकीन ही नहीं होगा. सोचिए आप जिस जगह खड़े हों, सिर्फ वहीं बारिश होने लगे और बाकी सब कुछ सूखा-सूखा नज़र आए.

सुनने में ये परियों की कहानियों जैसा लग रहा है, लेकिन ये नज़ारा आप देख सकते हैं. इस वक्त वायरल हो रहे एक वीडियो में सारा शहर छोड़कर चमत्कारी बादल सिर्फ थोड़ी सी जगह पर बरस रहे हैं. ये दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग इसे खूब पसंद ( people amazed over miracle of clouds video) और शेयर कर रहे हैं. आप भी इसे देखकर हैरान हो जाएंगे.

रत्ती भर जगह पर बरस गए बादल

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे कैसे सिर्फ एक ही छोटी सी जगह पर बारिश हो रही है, जबकि उससे दो कदम आगे बारिश की एक बूंद भी नहीं दिख रही. ये नजारा देख कर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शॉवर उसी जगह पर चल रहा है. हालांकि जब कैमरा ऊपर की ओर जाता है, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. अब भला इसे चमत्कार नहीं कहें तो और क्या कहें. ऐसी जादुई बारिश तो शायद ही कभी आपने या हमने देखी होगी.

One of the cloud has malfunctioned. pic.twitter.com/7AZHTtFJ0g

— Figen (@TheFigen_) January 16, 2023