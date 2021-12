बिना पलकें झपकाए मिलाते हैं सूरज से आंख, घंटे भर टकटकी लगाकर बना दिया रिकॉर्ड !

सूरज के ताप को सह पाना किसी के बस की बात नहीं होती. सूर्य की तेज़ रोशनी (Man Stares into the Sun) की ओर तो 5 सेकेंड भी देखना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर कोई शख्स पूरे एक घंटे तक सूरज की ओर टकटकी (Man Stares into Sun Without Blinking) लगाकर देखे, तो वाकई ये कारनामा हैरान कर देता है. हमारे देश के ही एक बुजुर्ग सूरज के आंखें मिलाने का अद्भुत रिकॉर्ड (Man Sets National Record) बना डाला है.

70 साल के रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर एमएस वर्मा ने घंटे भर तक सूरज को बिना किसी चश्मे के टकटकी लगाकर देखा. उन्होंने इस दौरान एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकी. उत्तर प्रदेश के रहने वाले इसस बुजुर्ग की साधना ने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने डॉक्टरों की मौजूदगी में ये रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India’s Book of Records) में दर्ज करा लिया.

25 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस

एमएस वर्मा (Mr. MS Verma) का ये रिकॉर्ड यूं ही नहीं बन गया है. उन्होंने पिछले 25 सालों से इसकी प्रैक्टिस की है. उनका कहना है कि वे एक गुरुजी से प्रभावित होकर ये कारनामा करना चाहते थे. इसके लिए वे डॉक्टरों और इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India’s Book of Records) के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सीधा सूरज के सामने बैठे और 1 घंटे तक बिना पलकें झपकाए उसकी ओर देखते रहे. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हैं. इससे पहले एक शख्स ने 10 मिनट तक सूर्य को बिना पलकें झपकाए देखकर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन एमएस वर्मा का ये रिकॉर्ड उससे कहीं आगे है. अब वे अपने इस कारनामे के गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records ) में दर्ज कराना चाहते हैं.

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानते हैं Sungazing

कहा जाता है कि सूरज की ओर नज़रें टिकाकर देखने से आंखों में दर्द होने लगता है और रेटिना डैमेज का भी खतरा होता है. फिर भी 70 साल के इस बुजुर्ग को इससे कोई परेशानी नहीं है. एक घंटे नंगी आंखों से सूरज को देखने के बाद वे हंसते-मुस्कुराते रहे और तस्वीरें भी खिंचवाईं. वे सूर्य को देखने के तमाम फायदे भी बताते हैं. कई योग गुरु भी इस तरह सूर्य की तरफ देखने की प्रैक्टिस को आंखों के लिए उपचार बताते हैं.

