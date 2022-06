गर्लफ्रेंड ने किया था ब्रेकअप, ब्वॉयफ्रेंड ने किडनैप कर चेहरे पर गोद दिया अपना पूरा नाम !

Man Tattoos His Name on Ex-Girlfriend’s Face : प्यार का नाम आते ही जुनून की तमाम कहानियां याद आने लगती हैं. कुछ जुनून इंसान की ज़िंदगी बना देते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जो उन्हें तबाह करके ही मानते हैं. ब्राज़ील (Brazil News) के रहने वाले एक लड़के ने प्यार में ऐसा ही सनकी बदला लिया और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चेहरे पर अपना पूरा नाम टैटू से गोद डाला.

घटना ब्राज़ील के साओ पाउलो की है. यहां रहने वाली एक 18 साल की लड़की को उसके एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने किडनैप कर लिया और फिर घर ले जाकर उसके चेहरे के एक तरफ अपना पूरा नाम गोद दिया. लड़के पर ये आरोप है कि उसने ब्रेक अप का बदला लेने के लिए लड़की के साथ ऐसा किया. हालांकि वो खुद इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहा है.

सनकी आशिक ने चेहरे पर गोदा नाम

ब्राज़ील के रहने वाले 20 साल के कोल्हो (Coelho) नाम के लड़के का रिश्ता 18 साल की तयाने कैल्डास (Tayane Caldas) नाम की लड़की से था. दोनों का ब्रेक अप होने के बाद एक दिन जब लड़की स्कूल जा रही थी, तो लड़के ने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और लेकर घर आ गया. यहां पहुंचकर लड़की के चेहरे के दायीं तरफ उसने अपना पूरा नाम टैटू से लिख दिया. जब लड़की की मां ने अगले दिन बेटी की तलाश में रिपोर्ट लिखवाई, तो उसे कोल्हो के घर पाया गया. मां के कहने पर बेटी ने ब्वॉयफ्रेंड के खिलाफ शिकायत भी कर दी. लेकिन उसका कुछ और ही कहना था.

ब्वॉयफ्रेंड बोला- लड़की की खुशी से किया टैटू

लड़की की शिकायत पर जब कोल्हो (Coelho) को कस्टडी में लिया गया तो उसकी ओर से अजीबोगरीब स्टेटमेंट सामने आया. कोल्हो और उसके पिता का कहना था कि लड़की ने अपनी खुशी से टैटू कराया था. TV Band Vale से बात करते हुए लड़की ने कहा कि वो डरी हुई थी, इसलिए उसने विरोध नहीं किया. इस घटना के वायरल होने के बाद तमाम टैटू रिमूवल शॉप्स ने लड़की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. कोल्हो खुद भी टैटू आर्टिस्ट था, ऐसे में उसने लड़की के शरीर पर कई जगह पर अपने नाम के टैटू किए थे.

