'हुक्का चोरी' के आरोप में मकानमालिक का बेटा पहुंचा जेल, खुद शान से घर में रह रही है किरायेदार!

Man Arrested for Breaking into His House: दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसके बारे में सुनकर हम दंग रह जाते हैं. ये घटनाएं हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं. एक ऐसी ही घटना अमेरिका में हुई, जिसमें एक शख्स को पुलिस ने अपने ही घर में कमरे का ताला तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया. आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कोई अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? चलिए आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं.

ये घटना अमेरिका के फ्लोरिडा की है. जहां 19 साल के एक शख्स ने अपने ही घर के एक कमरे का ताला तोड़ कर कुछ लेने की कोशिश की. उसकी रूममेट को जैसे ही इस बारे में पता चला, उसने पुलिस से उसकी शिकायत कर दी. जिसने पुलिस से चोरी की शिकायत की है, वो इस लड़के घर में ही बतौर रूममेट शिफ्ट हुई थी और वो सामान काफी छोटा है, जिसके पीछे इतना बड़ा कांड हुआ है.

हुक्का चोरी के लिए तोड़ा था ताला

जिस लड़के के साथ ये घटना हुई है, उसका नाम टायलर वेस्ले (Tyler Wesley) है. 19 साल का ये लड़का Fort Myers शहर में अपने माता-पिता के साथ अपने घर में रहता है, जबकि उनकी पहचान की एक लड़की मोनिका उनके घर में बतौर रूममेट रहती है. उसने पुलिस को फोन करके वेस्ले की शिकायत करते हुए कहा कि उसने हुक्का चोरी करने के लिए उसके कमरे का ताला तोड़ा है. पुलिस को वेस्ले सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालते हुए भी दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई.

फिर आया कहानी में ट्विस्ट …

कहानी में ट्विस्ट तब आया जब घर की मालकिन एमी ने बताया कि उनके घर में बतौर किरायेदार रह रही मोनिका ने महीनों से उनका किराया नहीं चुकाया है और वेस्ले को पकड़वाकर वो उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती है. उन्होंने बताया कि मोनिका के पास कोई हुक्का नहीं था, जिसके चोरी होने का उसने आरोप लगाया है. यहां तक कि उन्होंने मोनिका पर उनका बड़ा स्पीकर चुराने का आरोप लगाया है. हालांकि इन आरोपों के बाद भी शिकायत करने वाली लड़की घर में है और मकानमालिक का बेटा जेल में है.

