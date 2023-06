Man attends his own funeral reached by Helicopter: सोशल मीडिया पर आप तरह-तरह की चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसी चीज़ देखी या सुनी हो, जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं. ये किस्सा यूरोपीय देश बेल्जियम का है, जहां एक शख्स अपने ही अंतिम संस्कार में प्रकट हो गया. वहां मौजूद सारे लोग उसे देखकर बेहद कनफ्यूज़ हो गए.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स मरने का नाटक कर रहा था और उसने खुद के अंतिम संस्कार पर हेलिकॉप्टर से फिल्मी एंट्री ले ली. उसका नाम डेविड बार्टन है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर उसने इस घटना का वीडियो शेयर किया. वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने इसे घटिया मज़ाक कहा तो कोई इसे सही भी ठहरा रहा है.

खुद के अंतिम संस्कार में हुआ शामिल

45 साल के डेविड बार्टन ने दरअसल ये अपने परिवार को सबक सिखाने के लिए किया था. उनका एक वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो रहा है. इसमें अंतिम संस्कार के दौरान उनका ताबूत रखा हुआ है. लोग समझ रहे थे कि उसमें उनका शव है, लेकिन तभी उन्होंने हेलिकॉप्टर से वहां एंट्री मारी. डेविड ने बताया कि उनके भाई, बहन, कज़न्स उन्हें तवज्ज़ो नहीं देते थे, लेकिन जब उन्होंने उनके मरने की खबर सुनी तो दौड़े चले आए. जब उन्होंने डेविड को ज़िंदा देखा तो उन पर प्यार लुटाने लगे. उनके दोस्त तो गले लगकर रोने ही लगे.

क्यों उठाना पड़ा ऐसा कदम?

डेविड के इस प्लान में उनकी बेटी और पत्नी भी शामिल थीं. उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर भी उनके मरने की खबर डाल दी थी. इसके बाद लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे. डेविड ने बताया कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनका परिवार उन्हें नज़रअंदाज़ करता था. वे उन्हें सिखाना चाहते थे कि किसी को प्यार देने के लिए उसके मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए. उनके इस कदम की आलोचना भी हो रही है तो वहीं कुछ लोग इसे सही भी ठहरा रहे हैं.

